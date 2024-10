Kylian Mbappé s’est complètement planté à Stockholm

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

« Bien dormir et bien manger ». La devise de Kylian Mbappé a disparu alors que la France s'est passée de lui pour la Ligue des Nations. L'attaquant du Real Madrid aurait aimé que son escapade suédoise ne soit pas découverte.

Le timing va certainement donner raison à ceux qui critiquent le manque de volonté de Kylian Mbappé de tout donner pour l’équipe de France en ce moment. L’attaquant du Real Madrid fait bien évidemment ce qu’il veut pendant ses jours de congés, et la trêve internationale permet souvent au club merengue de donner du repos à ses stars, car la plupart évoluent déjà avec leur sélection et les entrainements sont beaucoup plus légers. Mais Didier Deschamps n’a pas retenu l’ancien joueur du PSG pour les deux matchs contre Israël et la Belgique, et c’était surtout pour qu’il se repose. « Bien dormir et bien manger » était il n’y a pas si longtemps la devise de Kylian Mbappé quand il faisait la morale à Neymar au PSG. Pour le coup, le Français s’est offert une soirée de luxe à Stockholm, comme le révèle la presse suédoise.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que les médias espagnols s’emparent de l’affaire et précisent que Kylian Mbappé aurait surtout voulu que cette nuit en Suède ne soit pas révélée au grand public. Réservation privée au restaurant en petit comité, transport en van banalisé, entrée en boite par le garage et salon privatif, le champion du monde 2018 a tout tenté pour passer incognito mais il a tout de même été pris en photo pendant son parcours à Stockholm. C’est raté et pour la presse espagnole, qui est très tendre avec l’ancien parisien depuis son arrivée à Madrid, c’est surtout une façon de montrer qu’il a clairement mis la sélection française de côté ces derniers mois, après un Euro décevant et un statut de capitaine contesté.

Mbappé lassé par le public français ?

Nombreux sont ceux qui ressortent désormais la petite phrase lancée dans l’hommage rendu à Antoine Griezmann quand ce dernier a annoncé sa retraite. « Porter ce maillot demande toujours plus sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec », avait notamment écrit le numéro 9 du Real Madrid, dans un petit tacle glissé au public français qu’il estime trop dur avec ses meilleurs joueurs.

Roi de la communication qui ne fait jamais rien par hasard, Kylian Mbappé a en tout cas envoyé un message sur ses préoccupations à l’heure où la France jouait en Hongrie contre Israël avec cette sortie inattendue en Suède. Non convoqué par Didier Deschamps pour le laisser se reposer et récupérer, le kid de Bondy a en tout cas depuis eu suffisamment d’énergie pour jouer 70 minutes avec le Real Madrid et aller faire la fête en pleine semaine.