Canal+ se déchire à cause de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'interview de Kylian Mbappé dimanche soir par Mouloud Achour était un bel exercice de communication que l'attaquant français a bien maîtrisé. Mais sur Canal+, cela n'a pas fait l'unanimité.

C'est peu dire que depuis mardi, et l'enregistrement de l'interview de Kylian Mbappé, Canal+ faisait monter la sauce autour de l'émission diffusée dimanche soir. Il est vrai que le joueur de 25 ans est d'un silence total depuis plusieurs mois et que ses déclarations étaient attendues de tous. Dans la foule du numéro exceptionnel de Clique, Hervé Mathoux consacrait un numéro spécial du Canal Football Club à ce que le journaliste présentait et qualifiait avec fierté « d’exclusivité mondiale » et qui a attiré 822.000 téléspectateurs, soit plus du double qu'habituellement pour le CFC.

Mais du côté de C+, tout le monde n'a pas été emballé par ce grand numéro de communication de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Tandis que Laure Boulleau se réjouissait de voir enfin Kylian Mbappé, la consultante du CFC parlait d'un « exercice de communication un peu trop maitrisé » et avouait qu'elle restait « sur sa faim », pensant que le joueur allait se livrer un peu plus. Et elle n'était pas à la seule à estime que l'émission de Mouloud Achour n'était pas à la hauteur des attentes, car Bertrand Latour était encore moins tendre.

Le sniper du Canal Football Club n'a pas été époustouflé par cet entretien accordé par Kylian Mbappé. « Je n’ai pas été renversé par l’authenticité de ses réponses. J’aurais aimé ressortir de cet exercice médiatique en me disant : je sais pourquoi Kylian Mbappé est moins bon depuis X mois, et après, vous mettez le nombre de mois qu’il vous convient, et je n’ai pas la réponse à cette question-là. Non pas que les questions n’ont pas été posées, mais il n’a pas saisi les moments pour y répondre (…) En l’état, moi, je suis journaliste de sport et je le juge sur le sport. Et d’un point de vue du jeu, je ne sais pas pourquoi il fait moins d’appels, pourquoi il marque moins de buts, et sur certains aspects comme le capitanat en équipe de France, etc, je pense qu’il y a une certaine réécriture de l’histoire », a lancé Bertrand Latour, tandis que Margot Dumont passait la dernière couche.

Hervé Mathoux au secours de Clique

L'ancienne journaliste de Beinsports, qui a rejoint Canal+ au dernier mercato médiatique, n'a pas caché un léger malaise après avoir vu Kylian Mbappé répondant à Mouloud Achour. « Ça me dérange un petit peu qu’il parle de lui à la troisième personne, il se met beaucoup au centre des sujets. Il est plus à l’aise sur les sujets sociétaux que sur les sujets de sport et là, je rejoins ce que dit Bertrand. On aurait aimé l’entendre plus sur ses soucis sur le terrain, il aurait pu en profiter pour parler de cela », a confié Margot Dumont, vite reprise par Hervé Mathoux, qui estime que Clique est une émission grand public et que les sujets ne devaient pas être uniquement sportifs.