Mbappé nouveau boss du Real, Vinicius a perdu la guerre

Le Real Madrid vit une saison assez complexe à gérer, tant sur le terrain qu'en dehors. Si Kylian Mbappé monte en puissance, on ne peut pas en dire autant de Vinicius Jr.

Carlo Ancelotti a encore pas mal de travail devant lui afin de redresser la barre au Real Madrid. La récente humiliation vécue pendant le Clasico face au Barça en Supercoupe d'Espagne est encore présente dans les esprits madrilènes. Le club de la capitale espagnole a depuis retrouvé le chemin de la victoire en battant péniblement le Celta en Coupe d'Espagne. Un match au cours duquel Kylian Mbappé se sera une nouvelle fois mis en évidence, marquant un but pour le Real Madrid. Si Vinicius Jr a également trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre, son influence devient moindre à Madrid.

Mbappé rassure tout le monde au Real Madrid

Ces dernières heures, AS fait le point sur la situation concernant le Français et le Brésilien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les dynamiques sont bien différentes. Le média précise que Kylian Mbappé est arrivé sur la pointe des pieds au Real Madrid, désirant avant tout prendre la température et analyser comment se passaient les choses dans une telle institution. Une stratégie qui commence à payer puisque 6 mois après son arrivée, l'ancien du PSG trouve son rythme de croisière, empilant les buts et enchaînant les performances abouties. Il se trouve être le bouclier du club merengue, en lieu et place d'un Vinicius Jr qui semble de plus en plus malheureux et incertain sur son avenir au Real Madrid. S'il lui reste du chemin à parcourir avant de retrouver le niveau qui était le sien il y a quelque temps, Kylian Mbappé s'affirme comme le vrai patron du Real Madrid et les fans le soulignent. Florentino Pérez a misé énormément sur lui et son investissement pourrait finir par payer. En ce qui concerne Vinicius Jr, le vent tourne pour le Brésilien, qui va devoir cravacher pour revenir au top et se montrer à la hauteur de son statut.