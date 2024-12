Mbappé fait sa victime, la mise au point de Dugarry

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a récemment donné une interview pour Clique dans laquelle il revient sur son actualité récente et les polémiques auxquelles il a fait face. Une interview qui a agacé Christophe Dugarry.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé espèrent que leur collaboration mènera le club espagnol vers les succès. Pour le moment, force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Mais tout reste ouvert pour l'international français. Ce dernier a voulu réagir ces dernières heures à ce qui se disait sur lui depuis quelque temps. L'occasion de parler de ses débuts au Real Madrid, de son départ du PSG et de la récente polémique qui a découlé de son escapade suédoise. Selon Christophe Dugarry, Mbappé en a cependant profité pour se positionner en victime, ce qui est « insupportable ».

Mbappé, Dugarry est écœuré par son comportement

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas été tendre avec le champion du monde 2018. « Personne ne prend du plaisir à dire du mal de toi. Tout le monde a envie que tu réussisses et que tu sois le meilleur. Mbappé, tu ne donnes à manger à personne. Avant toi, on travaillait et on travaillera après. (...) Les règles c'est toi qui les as fixées dès le départ. Tu n'as jamais fait preuve d'humilité. Il a parlé que des performances et ça a fait sa force. On te répond avec la même exigence que tu t'es imposée et là, tu fuis. Cette victimisation est insupportable. Tu aurais dû être modeste et timide. Tu as montré les muscles et tu te plains dès que tu n'as plus de muscles », a notamment indiqué Christophe Dugarry, lassé des sorties de ce type de la part de Kylian Mbappé, qui a trop parlé selon lui pour venir se plaindre des critiques à son sujet. Ce mardi soir face à l'Atalanta, Mbappé aura une autre occasion de faire parler de lui. Reste à savoir si ce sera en bien ou en mal, le joueur étant assez irrégulier depuis sa signature au Real Madrid.