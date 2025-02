Kylian Mbappé agressé à Barcelone, le Real sous le choc

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a été battu 1-0 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone samedi soir. Au-delà de la déception, les Merengue ont ressenti de la colère après le match notamment à cause d'un violent tacle sur Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a passé une bien sale soirée à Barcelone samedi. Le leader de la Liga a lâché trois points précieux face à l'Espanyol, pourtant très mal classé. Un revers 1-0 qui fait tâche après les dernières semaines encourageantes. Sans ignorer la faillite de l'équipe de Carlo Ancelotti, la presse espagnole n'était pas forcément sévère envers la Maison Blanche. C'est plutôt l'arbitre du match qui a été le plus visé par les critiques. A la 60e minute de la rencontre, M.Ruiz a été très gentil envers le latéral barcelonais Carlos Romero qui a violemment taclé Kylian Mbappé.

Mbappé a échappé au pire samedi

Alors que l'attaquant français partait en contre, Romero l'a taclé par derrière à hauteur de mollet. Une intervention très violente comme en témoignent les images. Cependant, le défenseur de l'Espanyol n'a récolté qu'un carton jaune. Une décision lourde de conséquences puisque c'est ce joueur qui marquera le seul but de la rencontre un peu plus tard. Carlo Ancelotti n'a pas digéré cette décision. « La décision est inexplicable. C'était un tacle très laid. Nous trouvons inexplicable qu'il n'ait pas reçu de carton rouge. La décision de l'arbitre n'a aucun sens. C'était tellement évident (que ça méritait rouge). C'est pour ça que la VAR a été inventée... », a t-il protesté en conférence de presse.

Romero received a yellow card for this tackle on Mbappé. pic.twitter.com/qmXZ8nZe3T — ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2025

Plus qu'un match, le Real Madrid aurait surtout pu perdre Kylian Mbappé sur le long terme. L'ancien arbitre espagnol Eduardo Iturralde Gonzalez n'a pas mâché ses mots. « C'est un carton rouge, un carton très rouge et un carton encore plus rouge. L'arbitre doit le voir. Je pense que la VAR ne l'appelle pas, et je pense que c'est une erreur de ne pas l'appeler. C'est l'un des pires tacles que j'ai vus ces dernières années, parce qu'il peut vous envoyer à la retraite », a t-il lâché dans le quotidien AS. Espérons qu'une telle décision n'incite pas les défenseurs de Liga à miser sur la violence comme principale stratégie contre Kylian Mbappé et les autres stars du championnat.