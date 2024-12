Real ‍: Kylian Mbappé rate un nouveau penalty ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé n’est décidément pas dans une forme olympique. Malgré son but contre Getafe le week-end dernier, la star du Real Madrid est toujours en plein doute… et ça se voit. Une semaine jour pour jour après son penalty raté contre Liverpool en Ligue des Champions, le buteur des Merengue a de nouveau échoué dans cet exercice, cette fois face à Bilbao en Liga. Après un penalty logiquement accordé pour une faute du gardien Unai Simon sur Rüdiger, c’est l’international français qui a pris le ballon pour tirer le penalty, plutôt que Bellingham. Un choix perdant de la part du Real Madrid puisque le numéro neuf de la Casa Blanca a tiré de la même façon que face à Liverpool, à gauche du gardien d’un plat du pied beaucoup trop assuré et prévisible. Quand ça ne veut, ça ne veut pas et pour Kylian Mbappé, on peut dire que cela commence à faire beaucoup.