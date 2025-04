OL ‍: « ‍Cherki est le meilleur joueur de L1 ‍», Nabil Djellit a voté

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désigné joueur du match dimanche soir après la victoire de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki finit la saison en boulet de canon.

Si l'on fait exception du Paris Saint-Germain, qui joue dans une Ligue 1 à part, ce qui n'est pas une critique, mais seulement un constat, Rayan Cherki est un joueur qui compte de plus en plus dans notre Championnat. Et le retour de l'OL à deux points de Monaco et un point de l'OM après sa victoire à l'Abbé-Deschamps, doit beaucoup aux performances de celui qui depuis le début de l'année 2025 aligne les passes décisives et les buts, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. En le contraignant à prolonger à Lyon l'été dernier, et en refusant de le vendre par deux fois au Borussia Dortmund, John Textor a carrément fait un très bon choix. Même si cela ne préjuge en rien de l'avenir de Rayan Cherki à l'OL. Mais en attendant, Nabil Djellit l'avoue, on doit désormais considérer celui qui attend toujours sa première sélection avec la France comme le meilleur joueur de Ligue 1, hors PSG.

Cherki enflamme l'OL

🗣️@Nabil_djellit : « Hors PSG, Cherki est le meilleur joueur de Ligue 1. Je le vois faire des choses que les autres ne savent pas faire. » 🤩



Vous partagez l'avis du fennec de l'#EDS ? 🦊 pic.twitter.com/l4WVKkPRIK — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 13, 2025

Dans la foulée de la victoire lyonnaise à Auxerre, match durant lequel Rayan Cherki a marqué le deuxième but de l'OL, le journaliste de L'Equipe a dit tout le bien qu'il pensait du jeune joueur lyonnais. « Après le mercato d’hiver, ils ont plus réaxé le jeu autour de Cherki, qui pour moi est le meilleur joueur du Championnat de France en cette fin de saison, hors Paris Saint-Germain. Vous pouvez retourner les choses dans tous les sens, je vois Cherki faire des choses que je ne vois pas chez d’autres joueurs. Autour de Rayan Cherki il se passe quelque chose, à l’OL, on voit bien qu’ils s’entendent bien, que les joueurs se cherchent, il y a même parfois des extras passes. Ils sont contents de jouer ensemble et ils se cherchent », a fait remarquer, dans L'Equipe du Soir, un Nabil Djellit qui est enthousiasmé par les prestations actuelles de l'Olympique Lyonnais.