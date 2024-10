Kylian Mbappé, un nouveau témoignage arrive de Suède

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Affirmant être présente aux soirées au V Club où Kylian Mbappé a passé une soirée en Suède, une jeune femme témoigne et offre un nouvel éclairage.

Invitée aux deux soirées organisées il y a trois semaines lors du bref séjour à Stockholm de Kylian Mbappé, une Suédoise confirme ce mercredi dans les colonnes d'Aftonbladet que tout était organisé afin que le joueur français du Real Madrid soit tranquille, les téléphones des participantes aux fêtes du V Club ayant été mis de côté et que deux personnes veillaient en permanence sur Kylian Mbappé tout au long de la soirée et que rien ne dénotait par rapport à une fête habituelle, sauf cette décision d'interdire les téléphones et une ambiance un peu plus alcoolisée le premier soir. Maja, c'est le prénom d'emprunt que le tabloïd lui a donné pour éviter les soucis, précise qu'une after a ensuite été organisée dans la suite de Kylian Mbappé avec une dizaine de femmes invitées.

Mbappé a été correct et courtois

Affirmant que le joueur du Real Madrid et des Bleus avait une attitude tout à fait courtoise et correcte avec tout le monde, Maja précise cependant que « beaucoup de filles étaient nerveuses parce que c’était lui (…) beaucoup de filles impliquées se sont aussi senties mal à l’aise, et c’est vraiment, vraiment horrible si quelque chose s’est vraiment passé. » Car la jeune femme reconnaît ne rien savoir de la suite de ces deux soirées, alors qu'une plainte a été déposée à Stockholm pour une agression sexuelle supposée.

La police suédoise a perquisitionné dans l'hôtel concerné, sans que l'on sache réellement ce qui avait été récupéré, tout comme on ne sait pas ce qui a été repéré éventuellement lors du visionnage des images des caméras de surveillance. Le brouillard le plus complet entoure cette affaire, et ce n'est pas pour déplaire aux enquêteurs suédois et à la justice qui font tout pour pouvoir travailler dans la discrétion la plus absolue.