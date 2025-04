OM ‍: Adrien Rabiot refuse de balancer les fautifs

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L'OM et ses supporters ont du se lever avec un certain mal de crâne ce dimanche matin après la leçon reçue à Monaco la veille (3-0). Les langues se délient semaine après semaine sur un potentiel mal-être au sein de l'effectif de Roberto de Zerbi.

« Si je vous parle, je vais dire des dingueries. » a sobrement lâché Adrien Rabiot ce samedi en zone mixte à Monaco. Défait lourdement par le club du Rocher, l’Olympique Marseille voit sa fin de saison virer au cauchemar. Le malaise du vestiaire olympien éclate au grand public depuis plusieurs semaines après les débâcles respectives à Auxerre, à Paris, à Reims et à Monaco. Certaines attitudes, notamment défensives, sont insuffisantes et la place de dauphin qui semblait acquise lors de la fin de la phase aller, se transforme petit à petit en mirage.

Le vestiaire de l'OM proche de l'implosion

3 - Classement à l'extérieur en Ligue 1 2024/25 sur la phase retour :



1. Paris SG 18 pts

2. Brest 13 pts (+5)

3. Strasbourg 13 pts (+4)



⬇️⬇️⬇️



16. Lille 3 pts (-4)

17. Montpellier 3 pts (-5)

18. Marseille 3 pts (-10)



Dépaysé. #ASMOM pic.twitter.com/wzFvl5ptyK — OptaJean (@OptaJean) April 12, 2025

Alors qu’il ne reste que cinq journées, le groupe de Roberto de Zerbi est fissuré. À l’issue de la rencontre ce samedi, deux cadres du groupe auraient demandé la mise à l’écart de deux joueurs. Des idées qui corroborent avec la sortie sèche d’Adrien Rabiot en zone mixte. L’international français attend plus de professionnalisme de la part de certains de ses coéquipiers. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain du PSG avait déjà poussé une gueulante après la défaite à Reims quelques semaines auparavant : « J'ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. (…) La C1 c’est un grand truc pour un joueur de football, je ne comprends pas qu’on n’a pas plus faim à aller la jouer, certains ne pourront jamais la jouer. »

L’OM va devoir se relancer la semaine prochaine face à Montpellier. Le MHSC a enchaîné une dixième défaite consécutive en Ligue 1 ce dimanche, et tout autre résultat qu’une victoire pourrait faire imploser le vestiaire olympien.