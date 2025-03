Le fantôme Mbappé réapparaît, panique à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Face à l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a été une fantomatique avec le Real. Il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnole lui tombe dessus.

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont livrés un premier duel dans la quête du ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Au Santiago Bernabeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont rapidement mené au score grâce à un bijou de Rodrigo, avant d'être rattrapé par celui de Julian Alvarez. Finalement, le club de la Maison Blanche s’en est sorti grâce à un deuxième but de Brahim Díaz. Devinez qui n’a pas participé au festival des golazos ? Kylian Mbappé. Celui qui portait le Real Madrid depuis plusieurs semaines et qui semblait avoir retrouvé des couleurs est passé complètement à côté de son match. Une nouvelle prestation fantomatique qui inquiète déjà la presse espagnole.

Un Mbappé fantôme, une courte avance pour le Real

Mbappé victime des footix, sa réponse est violente https://t.co/rOmiZ45B4f — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

« S’il n’était pas blessé, il en avait tout l’air », a titré Marca au coup de sifflet final de la victoire du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé. Avec cette courte avance d’un but, rien n’est définitivement joué avant le match retour au Metropolitano. Les Merengue auraient préféré profiter d’un Mbappé en très grande forme pour affronter le rival madrilène. Comme l’explique le quotidien sportif espagnol, le Bondynois a souffert d’un black-out à tous les niveaux. Ce dernier a eu une très faible activité sur le terrain, donnant l’impression qu’il ne pouvait pas courir. En outre, son très grand nombre de passes ratées, à l’instar de ce décalage en retrait complètement manqué pour Vinícius Júnior qui aurait pu faire basculer la rencontre dans une autre dimension.

Mbappé se fait démolir

Pour Juan Ignacio Garcia-Ochoa, journaliste du quotidien sportif espagnol proche du Real Madrid, il y a un monde entre le Mbappé triomphant contre Manchester City et le Kylian vu mardi soir face aux Colchoneros. « Mbappé et Vinicius n’ont même pas été vus. Une performance incompréhensible de la part des deux stars du Real Madrid, qui ont réalisé l'un de leurs pires matchs de la saison. Dans le cas du Français, c'était particulièrement ennuyeux, comme s'il s'était fait enlever quelque chose de plus qu'une dent. Kylian est passé de l'exubérance contre City à la médiocrité du début de saison », fulmine le journaliste espagnol, qui craint que cela coûte cher lors du match retour contre l'Atlético de Madrid.