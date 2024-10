Kylian Mbappé Ballon d'Or, « ‍je suis très inquiet ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

A 25 ans, Kylian Mbappé n'a toujours pas gagné le Ballon d'Or, et la montée en puissance de jeunes joueurs peut laisser craindre que le joueur français ne remporte jamais le précieux trophée.

Du côté du Real Madrid, on ne digère toujours pas que Vinicius Jr ne soit pas Ballon d'Or, mais personne ne parle de Kylian Mbappé, dans l'ombre du joueur brésilien depuis qu'il a signé. Promis à devenir le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Kid de Bondy s'est classé sixième du Ballon d'Or et certains pensent désormais qu'il n'est plus réellement un candidat sérieux à ce trophée dans les années qui viennent. A 25 ans, Kylian Mbappé a-t-il laissé filer à tout jamais cette possibilité de gagner le Ballon d'Or ? Plusieurs spécialistes du football le croient de plus en plus, estimant que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est déjà plus au sommet.

Mbappé n'est plus le génie français

Ancien journaliste vedette de Canal+, Stéphane Guy est très inquiet pour celui qu'il surnommait le « génie français ». « C’est un paradoxe de dire qu’un garçon qui a été sept fois de suite dans le Top 10 du Ballon d’Or puisse laisser à présent penser qu'il ne le gagnera jamais. Mais la trajectoire de sa carrière m’inquiète vraiment. J’avais un élan passionnel pour Kylian Mbappé, je n’imaginais pas une seule seconde quand il était à Monaco qu’il ne serait pas Ballon d’Or avant 25 ans. Et ces derniers mois m’inquiètent. C’est un garçon qui n’est plus fixé sur cet objectif-là me semble-t-il. Et pour gagner le Ballon d’Or, il faut en avoir très envie », a fait remarquer Stéphane Guy sur le plateau de La chaîne L'Equipe.

Mbappé ou Vinicius Ballon d’Or, divorce enclenché https://t.co/jAzPISMUvA — Foot01.com (@Foot01_com) October 29, 2024

Ancien joueur, et proche de Michel Platini, triple Ballon d'Or, Olivier Rouyer s'inquiète lui aussi concernant la quête d'un Ballon d'Or par Kylian Mbappé dans les années qui viennent. « Personnellement, je suis inquiet. Je trouve que la direction qu’il prend est bizarre, son état d’esprit est quand même discutable. Je ne sais pas ce qu’il a. Depuis un an, Kylian Mbappé est un autre joueur et j’ai du mal à comprendre. Franchement, je suis inquiet, même si évidemment on ne sait pas ce qu’il va se passer dans les années qui viennent, mais je ne comprends pas son comportement. Dans les dernières compétitions, ce n'est plus le même joueur. J'espère qu'il va retrouver le bon chemin, mais j'ai un doute. Au Real Madrid, j'ai l'impression qu'il est perdu. Mais intellectuellement et physiquement, il doit changer pour redevenir candidat au Ballon d'Or », prévient l'ancien joueur de Nancy et de l'équipe de France.