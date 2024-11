Kylian Mbappé se fait plaquer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Après une pause internationale durant laquelle il a travaillé avec le Real Madrid tout en suivant les performances des Bleus, Kylian Mbappé sait que son statut a changé en France.

On ne sait pas comment va se terminer l'année 2024 de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, mais on n'est pas loin de pouvoir parler d'une annus horribilis pour l'ancien joueur du PSG, passé d'idole de tout un pays à un joueur et un homme très critiqué en France. Deux ans après son incroyable Mondial avec les Bleus et la finale légendaire contre l'Argentine, le footballeur de 25 ans traverse une période très dure, alors même que Didier Deschamps s'interroge sur la possibilité de lui laisser le brassard de capitaine des Bleus après deux absences lors des deux derniers regroupements des Tricolores. Même si le sélectionneur national a vivement soutenu Kylian Mbappé, le doute existe et même du côté du rugby, sport largement comparé au foot depuis ce week-end, on évoque sans détour un problème Mbappé.

Mbappé de retour en mars avec la France

Ancien joueur du XV de France, et deux fois champion de France de rugby, Vincent Moscato est désormais plus connu pour son talk-show sur RMC et son rôle d'acteur. Mais son avis sur le cas Kylian Mbappé est assez sobre, là où souvent Moscato s'emballe pour le plus grand plaisir des auditeurs de son émission. « Si Kylian Mbappé peut être capitaine de l’équipe de France lors de son retour ? Je ne pense pas. Il n’est pas sorti du groupe sur blessure ou en étant le leader charismatique ou en étant suspendu. Là, il y a quand même eu une histoire qui est moyenne que Didier Deschamps a eu du mal à assumer. Cela lui a pourri un peu ses derniers matchs, avec cette histoire en Suède. A un moment, Deschamps a fait un choix de ne pas le prendre et il repart de zéro. »

💬 Vincent : "D'après moi Mbappé ne sera pas capitaine lors de son retour en équipe de France. Il faut avant tout que ce soit un leader de jeu, il faut être exemplaire ! Là, on ne peut pas dire qu'il l'est." pic.twitter.com/lkkbdnegoF — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 19, 2024

« D'après moi, Mbappé ne sera pas capitaine. Au bout d’un moment, le capitaine doit être un leader de jeu, que quand les autres le regardent, ils comprennent que c’est le leader, comme Dupont avec le rugby. Il faut déjà être exemplaire, là sur le terrain, on ne peut pas dire qu’il est dans la meilleure partie de sa carrière. Il n’est pas dans la meilleure partie de sa vie non plus. Si Deschamps lui redonne le brassard, il se déjuge. Ce n’est pas fermé pour lui évidemment, il faut que ce choix s’impose », explique l'ancien rugbyman.