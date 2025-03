Real ‍: Mbappé bat un record XXL, Platini est dépassé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Liga du côté du Santiago-Bernabéu, le Real Madrid recevait le Rayo Vallecano. L'occasion pour Kylian Mbappé de trouver encore une fois le chemin des filets avec les Madrilènes.

Le Real Madrid avait une superbe opération à faire ce dimanche en Liga lors de la réception du Rayo Vallecano. Les hommes de Carlo Ancelotti pouvaient en effet profiter du faux pas de l'Atlético Madrid à Getafe pour prendre les rênes du championnat avec le Barça (qui compte un match en moins). Si tout n'a pas été parfait contre les Franjirrojos, le Real Madrid a néanmoins fait le travail pour repartir avec les trois points de la victoire. Kylian Mbappé a notamment ouvert le score, lui permettant de lancer parfaitement son équipe. En feu depuis le début de l'année 2025, l'international français a battu un record assez XXL ce dimanche en trouvant le chemin des filets.

Mbappé en feu, le Real Madrid adore ça

En effet, comme rappelé via X par le compte Stats Foot, Kylian Mbappé est devenu « le premier joueur français de l'histoire à inscrire 29 buts lors de sa 1ère saison avec un club des 4 grands championnats en compétition officielle (28 pour Michel Platini avec la Juventus en 1982/83) ». De quoi donner un énorme boost de confiance à Kylian Mbappé, bien décidé à tout rafler en cette seconde partie de saison. Ses coéquipiers auront une nouvelle fois besoin de lui dès mercredi soir prochain lors du déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Mais déjà, Mbappé a prouvé que malgré quelques difficultés lors de son arrivée à Madrid, il était toujours un joueur à la hauteur de son statut et capable de battre des records impressionnants. Et ça, le Real peut s'en féliciter.