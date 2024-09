Sarkozy tacle Mbappé, quelle indignité ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid continue de créer des remous à Paris. Grand supporter du PSG, Nicolas Sarkozy a critiqué la manière dont Mbappé est parti. La sortie de l'ancien chef de l'Etat n'a pas plu à Jean-Michel Larqué.

Joueur et homme influent en France en 2024, Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent. Le capitaine de l'Equipe de France a pris un tel poids médiatique que les personnalités politiques se sentent forcément obligées de commenter son actualité sportive. Ce mardi, c'était au tour de Nicolas Sarkozy. Dans Le Parisien, l'ancien président de la République a réagi au récent transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce grand supporter du PSG n'a pas apprécié la manière d'agir de Mbappé dans ce dossier et il l'a fait savoir.

Sarkozy jugé illégitime par Larqué

« Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix », a t-il lâché dans le quotidien francilien. Une prise de position qui a gêné Jean-Michel Larqué. Le consultant de RMC est excédé de voir des hommes politiques, et même des présidents, se mêler de football. En plus, au vu de ses problèmes judiciaires, Nicolas Sarkozy est encore moins audible que les autres selon Jean-Michel Larqué.

"Quelle indignité !" : quand Nicolas #Sarkozy répondait à David Pujadas au sujet de sa campagne de 2007 pic.twitter.com/cPwWwvMdpC — INA.fr (@Inafr_officiel) March 20, 2018

« J’aime bien recevoir des conseils de quelqu’un qui est irréprochable. Je ne suis pas sûr quand même qu’aujourd’hui Nicolas Sarkozy, qui a passé de longues heures dans des commissariats, soit à même de juger la façon dont un joueur est parti de son club favori. Je ne pense pas que Mbappé soit passé dans un commissariat pour qu’on lui dise que ce n’est pas bien et que cela relève de la loi ce que vous faites. Et je ne pense pas que le parcours de Nicolas Sarkozy depuis qu’il s’est représenté face à François Hollande… Je ne pense pas que François Hollande était un adversaire de la taille du général de Gaulle et il a été battu quand même. Il a même été battu dans sa propre famille, pendant les primaires, 5 ans plus tard. C’est bien de faire preuve d’humilité », a t-il indiqué sur RMC. Une pique qui permet au passage de soulager un peu Mbappé, déjà sous pression à Madrid en ce moment.