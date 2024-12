Guérison express pour Mbappé, titulaire avec le Real mercredi

Mardi dernier, Kylian Mbappé a quitté la pelouse de l'Atalanta après 35 minutes seulement. Touché à la cuisse, le Français ne restera pas longtemps sur la touche puisqu'il va jouer la finale de la Coupe Intercontinentale mercredi.

Le Real Madrid visera son deuxième trophée de l'année après la Supercoupe de l'UEFA et il pourra compter sur Kylian Mbappé. Le Français sera présent pour la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA mercredi contre le club mexicain de Pachuca. Selon les informations de L'Equipe, l'ancien parisien sera même titulaire sur la pelouse de Losail au Qatar. Un rétablissement rapide pour Mbappé, blessé à la cuisse et sorti dès la première période à Bergame mardi dernier. Alors qu'il avait raté le déplacement au Rayo Vallecano en Liga samedi, son état physique s'est grandement amélioré comme l'a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Kylian Mbappé is back in the Lusail Stadium ahead of the Intercontinental Cup final for the first time since the 2022 World Cup final where he:



▪️ Scored a hat trick

▪️ Won the golden boot

▪️ Lost the World Cup pic.twitter.com/elouvLAr5D