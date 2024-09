Messi et Neymar, Mbappé peut leur dire merci

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé connaît des débuts mitigés au Real Madrid, dans la lignée de derniers mois peu convaincants. Le niveau de l'attaquant français semble plafonner. Olivier Dacourt explique cela par un environnement pas assez concurrentiel.

Si certains estimaient que Kylian Mbappé allait marcher sur la Liga, on en est encore loin pour le moment. L'attaquant français a inscrit son troisième but seulement en championnat samedi soir sur la pelouse de la Real Sociedad, son deuxième penalty. Dans le jeu, il n'est pas suffisamment influent malgré une certaine progression au fil des semaines. Mais, l'inquiétude est bien plus grande en Equipe de France actuellement. Le dernier rassemblement a été catastrophique pour le capitaine des Bleus, muet lors des deux matchs de Ligue des Nations. Discret contre l'Italie, il a démarré sur le banc contre les Belges. Lors de son entrée en jeu, il a galvaudé plusieurs occasions nettes.

Mbappé a besoin d'une star pour se motiver

Maladroit, moins dangereux dans l'élimination pour les défenses adverses, Kylian Mbappé n'est plus le même qu'il y a à peine deux ans. A cette époque, son simple nom terrifiait bien des équipes en Europe. Il était la menace numéro 1 du PSG alors que Neymar et surtout Lionel Messi le côtoyaient en attaque. Si Mbappé estimait que ces deux hommes lui faisaient de l'ombre, ce n'était pas le cas. Bien au contraire, Olivier Dacourt estime qu'ils ont contribué à faire progresser le Français. Interrogé par le JDD, l'ancien milieu estime que Mbappé n'est plus aussi stimulé qu'à l'époque de la MNM.

« Qu’on aime ou pas l’homme, le joueur de foot est incontestable. Il a battu tous les records avec Paris et méritait une meilleure sortie. Pour progresser, parce que je trouve qu’il a arrêté de progresser, il aurait dû partir avant. Quand on reste autant de temps dans un club, une routine s’installe, on travaille moins, les gens sont beaucoup plus indulgents… La meilleure période de Mbappé au PSG selon moi, c’était avec Messi et Neymar, parce qu’il voulait prouver aux deux autres qu’il était le meilleur. La saison passée, ce défi n’existait plus », a t-il expliqué. Un besoin de stars qui sera vite résolu au Real Madrid où Kylian Mbappé doit faire sa place, avec ses rivaux pour le Ballon d'Or Vinicius et Bellingham à ses côtés.