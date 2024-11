Kylian Mbappé, sa descente aux enfers « ‍respire le malaise ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

La prestation fantomatique de Kylian Mbappé à Liverpool interroge sur l’état mental de la star du Real Madrid. Daniel Riolo est plus inquiet que jamais à ce sujet et ne voit pas vraiment de lueur d’espoir.

Kylian Mbappé sera-t-il un jour de retour à son meilleur niveau ? « Il n’y a pas de raison » expliquait avec confiance Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France. Et pourtant, l’homme qui a marché sur le Mondial 2022 semble avoir disparu pour de bon. Fantomatique à l’Euro, il n’a pas été relancé par son transfert au Real Madrid et mercredi soir, Kylian Mbappé a donné l’impression de toucher le fond à Liverpool. L’international tricolore a absolument tout raté : ses passes, ses dribbles, ses frappes… et même un penalty. C’est presque trop gros pour être vrai selon Daniel Riolo, qui ne comprend pas ce qui arrive à l’ancienne star du PSG et qui ne voit pas comment l’ancien Monégasque pourrait se relancer à court terme comme il l’a fait savoir dans l’After Foot sur RMC.

Kylian Mbappé rate un penalty, les moqueries fusent https://t.co/qwkZghRRpC — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

« Au-delà du penalty raté, on voit bien que ce gars est dans le sac complet, la tête à l’envers, même la façon dont il tire le peno est horrible. En ce moment, il va tellement mal, il respire le malaise, ce n’est même plus un joueur de foot. Sur le terrain, il ne fait plus rien, il ne réussit plus rien, il n’arrive même plus à courir, à bouger. Il est vraiment au fond de la mine. Avez-vous le souvenir d'avoir vu un joueur disparaître comme ça, être mentalement atteint au point de ne plus bouger sur un terrain? Entre l’Euro et maintenant, plus ça va, plus tu as l’impression que son corps ne veut plus » a d'abord lancé le journaliste de RMC avant de conclure.

« C’est fini, la lumière est éteinte »

« Quand il y a eu le peno, son corps disait : ‘il faut que j’y aille mais je ne suis pas sûr que ça va bien se passer.’ (…) J’ai l’impression qu'il aimerait que ça se passe bien, mais que son corps n’y arrive pas et que c’est fini, la lumière est éteinte » a analysé Daniel Riolo, qui a énormément défendu Kylian Mbappé ces derniers mois, notamment dans son conflit avec le Paris Saint-Germain. Mais cette fois, difficile de défendre les prestations du Bondynois, lequel semble totalement à côté de la plaque à tel point de ne plus vraiment ressembler à un joueur de foot selon le journaliste.