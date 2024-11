Kylian Mbappé mal entouré, il lâche une bombe

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'y arrive pas depuis quelques mois. Ses performances sportives sont moyennes et en dehors des terrains, le champion du monde 2018 vit une période bien morose.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé pensaient vivre des débuts plus enthousiasmants. Mais le joueur de 25 ans a du mal à franchir le cap. Son niveau de jeu est très loin des attentes, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Pour ne rien arranger, l'ancien du PSG est au coeur de polémiques inquiétantes. Il se dit qu'il vit une période personnelle sombre, à la limite de la dépression. C'est en tout cas ce qu'annonçait Romain Molina ces derniers jours. Ce mardi, c'est L'Equipe qui en dit plus sur la santé mentale de Kylian Mbappé, qui va devoir se faire justice pour aller mieux.

Mbappé, la situation est grave ?

Le média a d'ailleurs dévoilé un premier témoignage d'une personne qui côtoie Mbappé au quotidien et qui a de quoi interpeller : « Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes ». Une autre source rajoute de son côté : « À partir du moment où il y a eu trop de monde autour de lui, ç'a été le début des soucis. Quand ses parents s’occupaient quasiment seuls de lui, c’était carré ». Absent du rassemblement d'octobre des Bleus, Mbappé va de nouveau manquer celui de novembre. Ses relations avec Didier Deschamps se seraient considérablement refroidies et Mbappé serait de moins en moins chaud pour revenir jouer sous la tunique tricolore. Une bien mauvaise nouvelle pour le joueur mais aussi pour le groupe France, en perte de vitesse ces derniers temps. Mais le principal est avant tout que Mbappé retrouve le plaisir d'être sur les terrains et qu'il règle ses soucis personnels. Cela passera peut-être par des changements concernant son entourage.