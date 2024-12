Kylian Mbappé refuse ce face-à-face pour l'instant

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

C'est une évidence, tout a été prévu pour le grand retour de Kylian Mbappé en matière de communication. Mais l'attaquant du Real Madrid a écarté une idée qui aurait été fracassante.

En l'espace d'une semaine, et après plusieurs mois de silence, l'attaquant français du Real Madrid a livré une très longue interview dans le cadre de l'émission Clique sur Canal+, et il a également participé à une émission sur Beinsports, laquelle sera diffusée le 18 décembre prochain et qui a permis à huit passionnés de football en situation de handicap de rencontrer Kylian Mbappé. Ajoutons à cela la fin de possibles soucis judiciaires en Suède, l'ancien joueur du PSG a donc réussi sa semaine, si l'on fait exception de sa blessure en Ligue des champions. Mais, à en croire L'Equipe Magazine, ce plan de communication évidemment concocté par le joueur et son entourage, qui a eu son mot à dire sur le final cut, prévoyait éventuellement un face-à-face plus compliqué à gérer et qui a finalement été écarté pour l'instant.

Mbappé a validé les questions et le montage de Clique

A priori, l'idée de venir répondre à des questions de lecteurs du quotidien Le Parisien, comme l'ont déjà fait de nombreuses personnalités de premier plan, était évoquée, mais cela n'a pas été l'option finalement retenue. « Un autre format, comme un « face aux lecteurs » d'un grand quotidien, avait été envisagé en plus de cette sortie médiatique en clair sur Canal à une heure de grande écoute. Aux dernières nouvelles, cette hypothèse n'a pas convaincu le joueur et il faut croire que sa parole sera désormais rare dans les mois à venir », précise Vincent Garcia, qui a rencontré Kylian Mbappé à Madrid afin de lui remettre le trophée de meilleur joueur français de la saison pour la quatrième fois consécutivement. Concernant l'émission sur Canal+, le journaliste de L'Equipe est très clair : « L'interviewé, quand il s'appelle Kylian Mbappé, valide le thème des questions posées et même ses réponses après coup, puisque leur retranscription est soumise à approbation. En l'occurrence ici, le montage. » Avec de lecteurs d'un quotidien, il aurait plus difficile d'échapper à des questions et surtout de ne pas répondre ou de ne pas publier les réponses.

Il est vrai qu'il n'a échappé à personne que lorsque Mouloud Achour a posé une question sur Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé, la réponse de ce dernier a été très brève, un gros coup de ciseau ayant été mis dans l'enregistrement. On ne saura jamais ce qui a valu cette coupure, lorsqu'il s'est agi du président du PSG, dont on sait que sa relation avec Mbappé a été très tendue durant la dernière année du contrat de l'attaquant avec Paris. De même, le journaliste de Clique a confié qu'il avait interrogé en même temps Kylian Mbappé et sa maman, mais que cette séquence n'avait pas été retenue.