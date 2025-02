Kylian Mbappé passe une nuit de rêve et atterrit à Caen

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Propriétaire du SM Caen, Kylian Mbappé va rencontrer Michel Der Zakarian et tous les joueurs de l'effectif pour essayer de créer un électrochoc afin de sauver Malherbe de la descente en National.

Au lendemain de son triplé face à Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a décidé de relever un autre défi. L’attaquant français a pris la direction de Caen ce jeudi matin, par le biais d’un jet privé qui s’est posé à 12h35 sur l’aéroport de Carpiquet. L’actionnaire principal du SM Caen est pour la première fois depuis le rachat au chevet du club actuellement dernier de Ligue 2, et qui vient de changer une deuxième fois d’entraineur cette saison pour nommer Michel Der Zakarian. L’attaquant français a prévu de rencontrer le technicien appelé pour l’opération maintien et les joueurs de l’effectif professionnel également, dévoile France 3, quelques heures après ce qu'il a décrit comme une soirée de rêve à Bernabeu contre Manchester City.

Il faut un miracle pour le SM Caen

Así son las grandes noches de Champions en el Bernabéu ??!!! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/CBz8D21sqG — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 19, 2025

Le but est de profiter de ce passage pour créer un double électrochoc, et montrer qu’il se soucie de l’avenir du club normand, qui risque de vivre une descente historique en National s’il n’y a pas un miracle dans les derniers matchs de la saison. Depuis le 31 juillet, Kylian Mbappé est l’actionnaire majoritaire du SM Caen, mais cette arrivée ne s’est pas concrétisée par des changements positifs, et notamment l’absence quasiment total de recrutement sur les deux fenêtres du marché des transferts. Malherbe, qui n’a plus gagné un match depuis le 2 novembre, aura bien besoin des conseils et de ce passage éclair pour tenter de redresser la barre.