Kylian Mbappé est monsieur 500 buts, c'est historique ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Kylian Mbappé a permis au Real Madrid d'arracher le nul contre l'Atlético avec son 16e but en Liga cette saison. Une réalisation qui a fait entrer le Français dans l'Histoire du football.

Après des débuts compliqués en Espagne, Kylian Mbappé a levé tous les doutes ces dernières semaines. Le Français a enfin trouvé son rythme au Real Madrid et il enchaîne les buts. Samedi soir, il a inscrit son 16e but en Liga contre l'Atlético, son 22e toutes compétitions confondues. Opportuniste dans la surface adverse, il a aidé le Real à sauver un point et la place de leader. Si cette réalisation ne lui permet pas de rattraper Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs, elle le place au sommet d'une hiérarchie encore plus prestigieuse.

Mbappé atteint la barre des 500 buts

En effet, il s'agissait du 500e but auquel a contribué Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière. Cela lui fait 313 buts marqués ainsi que 187 passes décisives à Monaco, au PSG, au Real Madrid et en Equipe de France. A 26 ans, le Français est devenu le plus jeune joueur de l'Histoire à atteindre cette marque au cours de sa carrière.

Kylian Mbappé now has 500 career goal contributions.



He’s the youngest player in history to achieve this feat at just 26 years old ⭐️ pic.twitter.com/nkiOLN75CX — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 8, 2025

A titre de comparaison, Neymar avait été impliqué sur 492 buts au même âge. L'octuple Ballon d'Or Lionel Messi avait déjà provoqué 484 buts alors que son rival portugais Cristiano Ronaldo n'avait influé que sur 302 buts. Meilleur buteur mondial en carrière, CR7 peut déjà s'inquiéter pour ses records avec un Kylian Mbappé aussi talentueux qu'affamé sur un terrain. L'augmentation du nombre de matchs et de compétitions vont en plus aider le capitaine des Bleus dans sa quête de records individuels.