EdF ‍: Mbappé victime d'une terrible injustice, son avocat débarque

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé multiplie les polémiques depuis quelques jours maintenant. Sa récente virée nocturne en Suède pendant le match de l'équipe de France contre Israël ne passe pas du tout.

L'équipe de France a dû faire sans Kylian Mbappé face à Israël et ce sera encore le cas contre la Belgique lundi soir. La raison ? Le capitaine des Bleus veut se concentrer sur le Real Madrid, alors que son niveau de jeu affiché devient de plus en plus inquiétant. Cette décision n'a pas été bien prise par l'ensemble des fans et observateurs du football français. Pour ne rien arranger, sa récente sortie en boite de nuit à Stockholm pendant le match des Bleus ne passe pas du tout. Et la polémique devient telle que certains demandent à Didier Deschamps de vite lui retirer le brassard de capitaine. Mais pour Grégory Schneider, toute cette polémique est injuste.

Mbappé défendu par Grégory Schneider

Sur son compte X ces dernières heures, le journaliste a en effet pesté à travers un post : « J'ignorais que Mbappé devait pointer au Comisaría de Policía Nacional distrito Madrid-Tetuán toutes les 36 heures, tout en étant contractuellement tenu de regarder le Bigdil espagnol entre deux visites ». Mais voilà, cette sortie en a agacé plus d'un parmi les internautes, qui n'ont pas hésité à lui répondre : « On se rappelle de tous ceux qui tombaient sur un certain Neymar dès qu'il allait prendre un verre dans la cafet d'à côté, plutôt que se soigner... Là, ça revient au même, il est sensé récupérer, zappe un rassemblement des bleus, et va s'amuser en Suède... » ; « Quelle malhonnêteté intellectuelle » ; « Mais qu’a-t-on alors le droit de dire de Kylian Mbappé ? On ne peut pas dire qu’il est décevant sur le terrain et qu’il paraît à l’ouest en dehors aujourd’hui ? » ; « Bien manger bien dormir Tu t'en rappelles ? » ou encore « Tu devrais te mettre sur les réseaux sociaux pour essayer de faire du buzz. Je suis que ça marcherait », pouvait-on voir sur X en réponses à Grégory Schneider. Mais le journaliste est catégorique, sa vie privée le concerne seulement et Mbappé n'a rien fait de mal. Il en faudra plus pour convaincre tout le monde de la bonne foi du joueur de 25 ans.