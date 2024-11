Kylian Mbappé a trouvé un nouvel avocat

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé traverse une crise sans précédent. Mais entre ses soucis personnels et ses performances au Real Madrid, la star française a encore des supporters.

Une semaine après la gifle prise contre le FC Barcelone, match durant lequel il a battu un record avec huit positions de hors-jeu, Kylian Mbappé ne pourra pas rebondir. En effet, le déplacement du Real Madrid à Valence, prévu ce samedi, a été reporté suite aux dramatiques inondations qui ont fait 211 morts. Mais mardi, en Ligue des champions, la formation de Carlo Ancelotti reçoit l'AC Milan et pour ce choc entre deux clubs légendaires, les supporters des Merengue attendent Kylian Mbappé au tournant. Actuellement dans une période assez dure, l'attaquant français est l'objet de vives critiques, son séjour en Suède ayant contribué à ternir son image en France. Cependant, tout le monde n'a pas abandonné l'ancien joueur du PSG. Et sur Eurosport, on a découvert un nouvel avocat pour Kylian Mbappé.

Mbappé a remporté un prix important

Journaliste pour Eurosport, Martin Mosnier est en effet à bloc derrière Kylian Mbappé et lui trouve de très nombreuses circonstances atténuantes concernant ce passage à vide. « Lundi, il a quand même remporté le prix Gerd Müller, ça veut tout de même dire quelque chose, mais dans le jeu, il est moins scintillant et on a l’impression que Madrid le découvre. Il est dans ses standards parisiens de l’an passé. Mais à un moment donné, il faut arrêter de tirer des conclusions au mois d’octobre sur des joueurs qui sont là pour faire gagner des équipes au mois de mai. D’autant plus qu’il vient d’arriver au Real. Kane, Haaland et Bellingham qui ont tout cassé au Bayern, à City et au Real dès le départ, ça reste des exceptions », fait remarquer notre confrère avant d'aller plus loin dans sa plaidoirie en faveur du champion du monde 2018.

Madrid doit rester calme avec Mbappé

« Kylian Mbappé, ça fait des années qu’il rêve de Madrid, et ça fait des années que Madrid rêve de lui, mais il y a tout de même un casse-tête tactique avec Vinicius, mais en plus je rappelle que Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, quand ils sont arrivés au Real Madrid, jusqu’au mois de janvier, c'était compliqué. Et Cristiano Ronaldo, c’était déjà un immense joueur. Tu n’arrives pas au Real dans des pantoufles et tout le monde se prosterne, ça demande du temps. Restons très calme avec Kylian Mbappé, le PSG ça lui a retourné le cerveau, il a pris des coups. Il y a plein de raisons à ce qui lui arrive », explique Martin Mosnier. Reste que l'excuse du Paris Saint-Germain ne pourra pas durer éternellement, et que du côté de Florentino Perez, on attend beaucoup plus de la part de Kylian Mbappé, au point même que le président madrilène pourrait faire sauter le fusible Ancelotti si les choses ne s'améliorent pas rapidement.