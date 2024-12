Kylian Mbappé en feu, le Real Madrid remercie Canal+

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Hasard ou pas, Kylian Mbappé enchaine les buts depuis son interview accordée à Clique et diffusée dimanche sur Canal+. Buteur face à Gérone ce week-end, l’international français a de nouveau marqué contre l’Atalanta Bergame mardi soir en Ligue des Champions.

La parole est parfois libératrice et pour Kylian Mbappé, tout le Real Madrid espère que cette théorie se confirmera. Cela en prend doucement le chemin en tout cas puisque l’attaquant de l’Equipe de France a marqué face à Gérone samedi puis sur la pelouse de l’Atalanta Bergame ce mardi en Ligue des Champions. Deux jolis buts qui ne sont pas l’oeuvre d’un attaquant qui doute. L’ancien attaquant du PSG n’est pas encore de retour à son meilleur niveau mais il est indiscutablement sur la bonne voie. Et si finalement, son interview accordée à Mouloud Achour pour Canal+ et diffusée dimanche soir l’avais libéré ?

C’est ce que l’on espère du côté du Real Madrid comme l’a confié Anna Carreau, spécialiste de la Liga pour Eurosport, qui révèle par ailleurs que le club merengue a toujours une énorme confiance vis-à-vis de son numéro neuf. « A Madrid, on retient de l’interview de Kylian Mbappé les bons mots qu’il a eu sur l’Espagne, sur son adaptation. Ses mots sur son intégration ont été très bien reçus. Finalement, l’interview de Kylian Mbappé est plutôt positive pour le Real Madrid parce qu’il n’a rien sorti de très prenant sur le club » explique d'abord Anna Carreau avant de poursuivre.

Kylian Mbappé libéré après son interview ?

« Ce qui a été apprécié aussi, c’est son mea culpa en disant qu’il est en difficulté sur le début de la saison, mais que le Real Madrid est son rêve. Ca rassure au club, certains se disent que maintenant qu’il a parlé, il va se libérer sur le terrain. A voir désormais l’impact de cette interview, mais au Real Madrid on a confiance en lui » a expliqué la journaliste spécialisée dans le football espagnol et pour qui le Real Madrid croit plus que jamais en Kylian Mbappé. Seule ombre au tableau finalement, la blessure de l’ancien Parisien en fin de première mi-temps contre l’Atalanta Bergame, que l’on espère pas trop grave dans la capitale espagnole afin de ne pas freiner la montée en puissance du Bondynois.