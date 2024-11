Pire c’est impossible, un proche de Mbappé le cartonne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Auteur d'un nouveau match compliqué avec le Real Madrid lors de la défaite face à l'AC Milan en Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait l'objet de critiques de la part de Thierry Henry.

Les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Mais à l'image d'un père qui voit son fils faire de grossières erreurs en match, Thierry Henry a tenu à recadrer Kylian Mbappé. Malgré la fin de son aventure à la tête de l'équipe de France Espoirs, le champion du monde 1998 a conservé son poste de consultant de choix pour la chaîne CBS Sport. L'occasion pour lui de commenter les résultats des matchs des plus grandes équipes européennes. Hier soir, il n'a pas manqué de donner son avis sur la prestation du Real Madrid et plus précisément sur celle de Kylian Mbappé.

Thierry Henry s'en prend à Kylian Mbappé

Thierry Henry brilliantly breaks down a major issue Real Madrid have faced recently, how Kylian Mbappe needs to improve and why Carlo Ancelotti is the man who can fix things. pic.twitter.com/2sQAHYDttK — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 6, 2024

Lassé de voir Kylian Mbappé évoluer à un niveau loin de ce qu'il a toujours montré, Thierry Henry s'est exprimé franchement contre le numéro 9 du Real Madrid. L'ancienne gloire d'Arsenal reproche au Bondynois de ne pas agir comme devrait le faire un avant-centre. Ses replis défensifs inexistants pénalisent tout un effectif. « Regardez votre numéro 9 ! C'est Bellingham qui fait les courses vers le but, pas votre numéro 9. Je sais que ce n'est pas ce qu'il aime faire, mais il doit comprendre que le désir et la volonté comptent », évoque-t-il d'abord.

Avant de poursuivre, toujours aussi salé. « Vous ne pouvez pas gagner des matches comme ça, avec votre 10 qui casse des lignes et fait le travail défensif. Si j'étais Bellingham, je serais énervé aussi. Il doit faire beaucoup plus avec le ballon. Il va s'améliorer parce que ça ne peut pas être pire », conclut l'ancien international français. Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé doit faire beaucoup plus pour s'adapter totalement à son nouveau poste. Car avec la présence de Vinícius Júnior dans le couloir gauche, le champion du monde 2018 risque de ne pas avoir d'autres choix.