Affaire Kylian Mbappé, Le Parisien dévoile tout

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

De nouveaux détails sont divulgués concernant à la fois le séjour suédois de Kylian Mbappé, mais aussi de possibles explications pourquoi l'attaquant du Real Madrid est pointé du doigt.

A chaque jour son lot de nouveaux éléments dans le dossier de la virée de Kylian Mbappé en Suède la semaine dernière. Si la presse suédoise est affirmative, le clan de l’attaquant français assure n’avoir toujours reçu aucune information officielle de la part de la police ou de la magistrature de Göteborg au sujet d’une éventuelle plainte à son sujet pour viol et agression sexuelle. En revanche, selon les informations du Parisien de ce jeudi 17 octobre, de nouveaux éléments font surface même si la plus grande prudence convient dans ce dossier forcément très délicat.

Mukiele et Marco D aux commandes

Le journal francilien précise tout d’abord que la virée de 48 heures en Suède était une idée de Nordi Mukiele, ancien coéquipier de Mbappé au PSG, et que le défenseur avait fait appel à un organisateur de soirée (ou « concierge ») nommé Marco D. pour s’occuper de la logistique avec les réservations à l’hôtel et dans la boite de nuit très privée de la capitaine suédoise. Selon Le Parisien, en ce qui concerne sa soirée dans le night-club de Stockholm, des rapprochements avec des filles invitées pour l’occasion ont été effectués dans la soirée et Kylian Mbappé ne serait donc pas rentré seul dans son hôtel.

Affaire Kylian Mbappé : Les réactions s'enchaînent en Espagne https://t.co/lYWtZ0sbp5 — Foot01.com (@Foot01_com) October 16, 2024

Le joueur français aurait ainsi passé une partie de la nuit en galante compagnie, et le couple d’un soir se serait séparé en très bons termes. Le Parisien assure que le champion du monde 2018 aurait même des messages écrits échangés jusqu’au vendredi avec la jeune femme après leur séparation, « à tonalité très positive » laissant penser à une relation consentie et tout à fait limpide. Voilà pourquoi Mbappé est sous le choc en apprenant qu’il ferait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle et viol.

Néanmoins, le journal se veut également très prudent, n’excluant pas que la plainte vienne d’une autre personne rencontrée lors de cette soirée, avec « un rapprochement physique » qui aurait été perçu comme offensant. Le clan Mbappé tout comme l’avocate de la plainte suédoise, n’ont pas répondu à ces informations alors que la police de Stockholm continue son enquête.