Enquête en Suède ‍: Kylian Mbappé n’a « ‍rien à se reprocher ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'avocate de Kylian Mbappé a pris la parole dans les médias français en assurant que l'attaquant français n'avait rien à voir avec les accusations venues de Suède. Un tel écart est pour elle tout simplement impossible.

Accusé par plusieurs médias suédois d’être « raisonnablement soupçonné » d’agression sexuelle et de viol lors de son passage à Stockholm la semaine dernière, Kylian Mbappé est au coeur de la tempête que provoque ce genre de révélations. La police suédoise a en tout cas confirmé qu’une enquête avait été ouverte pour viol et agression sexuelle après la plainte déposée par une jeune femme pour des faits qui se sont déroulés dans l’hôtel où Kylian Mbappé a séjourné, pendant la nuit de jeudi à vendredi. En dehors de confidences de sources policières sur la plainte visant le joueur du Real Madrid, le nom de l’international français n’a pas été prononcé par les enquêteurs ou la justice suédoise.

L'avocate de Mbappé et l'armée numérique

Ce mardi soir dans le journal de 20 heures de TF1 et dans les colonnes du Parisien, c’est l’avocate de Kylian Mbappé qui a pris la parole pour dire que son client n’avait « rien à se reprocher » et rétablir quelques vérités. Notamment que l’attaquant qui a quitté le PSG n’était pas du tout inquiet, même s’il était forcément décontenancé par l’amplitude de la polémique le concernant. « Il est stupéfait d’apprendre ces accusations dont on ne sait même pas si elles le concernent vraiment. À ce stade, on ne sait pas s’il est vraiment la personne visée. Le procureur ne nous l’a pas dit. Une plainte pour viol a été déposée à Stockholm, c’est tout ce qu’on sait. Une plainte n’a jamais fait la vérité des faits. Je peux très bien déposer plainte contre le pape… N’importe qui peut déposer plainte contre n’importe qui. Et une plainte ne fait pas forcément une victime. On ne sait pas qui a déposé plainte. Kylian ne voit pas de qui il s’agit, il ne sait pas à quoi on fait allusion, il ne comprend pas. Il est stupéfait par l’ampleur médiatique que cette histoire a prise. Ce n’est fondé sur aucun fait auquel on peut rattacher les deux ou trois soirées qu’il a passées Stockholm », a expliqué l’avocate pénaliste de Kylian Mbappé, Maitre Marie-Alix Canu-Bernard.

Et cette dernière de bien préciser que le clan Mbappé ne comptait pas en rester là, et mener l’enquête sur tous ceux qui révèlent des informations calomnieuses ou imaginaires à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid. Une façon de confirmer le complot dénoncé sur X par le joueur ce lundi, pour qui le PSG pourrait clairement être derrière tout ça. « Il y a quand même une grosse campagne qui sort de façon très curieuse, toujours par les mêmes vecteurs, des sites quasi anonymes ou des officines qui cherchent à le salir. Nous, on a besoin de comprendre. Qui avait intérêt à faire ça ? Qui est derrière ? Kylian est droit dans ses bottes. Il sait ce qu’il a fait et surtout ce qu’il n’a pas fait. Il était très serein », a livré l’avocate, qui laisse bien sûr son client à la disposition de la justice suédoise si cela devait en arriver là. Même si pour le moment, le nom de Kylian Mbappé n’a toujours pas été cité par les autorités scandinaves.