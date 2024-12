« ‍Du journalisme de caniveau ‍», L'Equipe et Mbappé ça se tend

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le traitement médiatique de Kylia Mbappé en France n'est pas le même qu'en Espagne. Pour cette ancienne star de Canal+, trop c'est trop.

Le Real Madrid a la possibilité de revenir à un point du Barça en cas de victoire ce mercredi contre l'Athletic Bilbao, un match durant lequel Kylian Mbappé sera une nouvelle fois très observé. Le footballeur français de 25 ans sait que le Real Madrid attend plus de lui, mais il a la confiance absolue de Carlo Ancelotti et donc du temps. En France, la situation est différente. Outre son départ du PSG, Mbappé a semé le trouble dans sa relation avec les Bleus, son voyage en Suède alors que l'équipe de France jouait mettant le feu. Tout cela a mis l'ancien attaquant parisien sous le feu des projecteurs et pour Pierre Ménès, cela est détestable. L'ancien consultant vedette de Canal+ estime notamment que L'Equipe, où il a longtemps été journaliste, joue un rôle terrible contre Kylian Mbappé.

Pierre Ménès remonté contre L'Equipe

S'expliquant sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès n'est pas tendre avec le média sportif et plus généralement ceux qui critiquent Kylian Mbappé. « Tout le monde en a toujours trop fait avec Kylian Mbappé. A un moment donné, après ses trois buts en finale de la Coupe du Monde, on a eu l’impression qu’il pouvait succéder à Emmanuel Macron d’un claquement de doigt. Aujourd’hui, pour les mêmes, c’est devenu le dernier des derniers. Tout cela pour des raisons mercantiles, car parler de lui quand il est au sommet ou quand il est au sol, ça fait vendre. C’est abject. J’ai dénoncé cette semaine le papier de L’Equipe sur l’affaire de Stockholm puisqu’ils disent qu’ils ne savent rien, mais ils ont quand même rappelé qu’il est visé par une affaire. Je trouve que c’est du journalisme de mer.., du journalisme de caniveau. Je suis tombé dans le panneau, car j’ai cliqué et il n’y a rien (…) Quand je vois comment il est traité en France par les médias, par les gens, je me dis que si j’étais à sa place, je dirais me… à tout le monde », explique l'ancien journaliste de Canal+, très remonté.

Kylian Mbappé malheureux, ces deux choses qui lui manquent https://t.co/VGzCPcn9bH — Foot01.com (@Foot01_com) December 3, 2024

Il est vrai que près de 2 mois après son séjour en Suède, Kylian Mbappé n'a à priori aucune nouvelle en provenance des enquêteurs. Mais il est bon de rappeler que dans ce pays, contrairement en France, les affaires de ce type sont traitées de manière très confidentielle, avant que le juge prenne une décision. Mais tout cela énerve Pierre Ménès, qui rappelle que lui aussi a été la cible d'accusations graves ces dernières années.