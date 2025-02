Kylian Mbappé salement taclé, le Real expulse l'arbitre de la Liga

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Plus encore que la défaite du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone (1-0) samedi soir, c’est le tacle assassin de Carlos Romero sur Kylian Mbappé qui fait scandale ces derniers jours en Espagne.

Malgré un tacle d’une violence rare sur Kylian Mbappé, le défenseur Carlos Romero de l’Espanyol Barcelone n’a pas été exclu par l’arbitre Muniz Ruiz lors du match de samedi contre le Real Madrid. Fort heureusement, le capitaine de l’Equipe de France n’a pas été blessé mais c’est un petit miracle au vu de l’agression subie. La fédération espagnole a tout de même conscience que l’arbitre du match a commis une énorme erreur en laissant Carlos Romero sur le terrain puisque le journal Marca nous apprend en ce début de semaine que l’arbitre de la rencontre Muniz Ruiz a été suspendu pendant au moins un mois.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Les arbitres Muniz Ruiz et Iglesias Vilanova (du match Espanyol-Real Madrid) vont être SUSPENDUS pendant environ UN MOIS. @marca ✅❌ pic.twitter.com/aNEWpE9wqO — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) February 3, 2025

Une sanction qui tombe après un communiqué accusateur publié ces dernières heures par le Real Madrid, lequel ne tolère plus ce genre d’erreur à son encontre en Liga. « Le scandale suite à ce dernier match, qui a traversé nos frontières, est la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée par des décisions arbitrales qui sont impossibles à justifier » s’est notamment énervé le Real Madrid, dont le communiqué a logiquement fait l’effet d’une bombe. Président de la Liga, Javier Tebas a répondu au club merengue.

Le Real Madrid en guerre selon la presse espagnole

« Je ne suis pas du tout surpris par la lettre du Real Madrid, car elle ne dit rien d’autre que ce que sa télévision répète depuis un certain temps. Nous sommes nombreux à prôner un changement radical du système arbitral, en nous rapprochant du modèle anglais ou allemand, avec une organisation complètement différente et beaucoup plus de transparence. Ce qui est vraiment frappant, c’est que lorsque nous avons débattu et même voté pour ce changement, le Real Madrid a été tiède et n’a proposé aucune solution » a riposté le patron de la ligue espagnole. Pour Marca, la « guerre » est officiellement déclarée entre le Real Madrid et les instances, notamment sur le sujet d’un arbitrage qui fait de plus en plus scandale en Espagne ces derniers mois et pas uniquement en ce qui concerne le Real puisque le FC Barcelone a également été lésé par de graves erreurs arbitrales depuis le début de la saison. Comme quoi il n’y a pas qu’en France que ce sujet bouillant fait débat voire scandale.