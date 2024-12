Mouloud Achour cache 30 minutes avec Mbappé et sa maman

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Après la diffusion de Clique avec Kylian Mbappé, le journaliste de Canal+ révèle qu'il a encore une partie de l'enregistrement qui n'a pas été diffusée.

Nombreux étaient ceux qui dimanche soir se sont installés devant la télévision pour regarder l'entretien accordé par Kylian Mbappé à Mouloud Achour dans le cadre de l'émission Clique. La chaîne cryptée ne communiquant plus ses audiences, on ne sait pas si cette interview de 53 minutes a eu un énorme succès auprès du grand public, mais pour les amateurs de football, de nombreuses questions sont restées sans réponse. Le journaliste accepte les critiques, mais il précise qu'il n'est pas spécialisé dans le sport et qu'il n'avait pas l'intention de se prendre pour un autre. Avouant avoir eu des contacts avec le clan Mbappé depuis huit ans, Mouloud Achour révèle, dans Le Parisien, qu'il y a encore des passages inédits, donc un entretien avec Kylian Mbappé, et sa maman, Fayza Lamari réalisé mardi dernier après un mois de négociations.

Mbappé et sa maman, Canal+ hésite

Mbappé se confie à Canal+, les 10 passages à retenir https://t.co/T8XXYv0jfe — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2024

Revenant sur cette émission, le présentateur de Clique précise que l'enregistrement total fait 80 minutes et que la question se pose encore de savoir ce que Canal+ fera de ce qui n'est pas passé à l'antenne dimanche soir. « En fait, on a trente minutes d’interview en plus. On a enregistré 1h20 d’entretien. Mais, pour que cela soit diffusé au Canal Football Club, on a fait un montage de 53 minutes. Dans ce qui n’est pas passé, Kylian parle de ses performances au Real, de la gestion de son image, de son engagement associatif. Il y a aussi un entretien croisé avec sa mère Fayza. Quelque chose qu’il n’avait jamais fait publiquement. On n’a jamais vu Kylian parler avec sa maman dans une émission. On ne sait pas encore ce qu’on va en faire. Peut-être que cela ira plus tard dans un documentaire. Rien n’est décidé. Mais cela ne sera pas diffusé », prévient Mouloud Achour. On ne connaîtra peut-être donc jamais ce qui s'est dit avec Kylian Mbappé et sa mère, et surtout pourquoi Canal+ n'a pas diffusé cette partie pourtant inédite, le joueur du Real Madrid n'ayant jamais pris la parole en même temps que sa maman.