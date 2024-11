Kylian Mbappé au Paris FC, des indices troublants

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé est dans le dur. Il n'est pas question d'un départ, mais si toutes les pièces du puzzle devaient se mettre en place, le Paris FC aura des arguments non négligeables. Le président du PFC en a parlé.

Enfant de Paris, Kylian Mbappé n’a jamais caché qu’il avait réalisé son rêve en signant pour le Paris Saint-Germain en 2017. Depuis, il a réalisé d’autres rêves en remportant la Coupe du monde, ou en signant au Real Madrid, qui est aussi le club qui le fascinait quand il était petit. Dans sa carrière, il a déjà beaucoup surpris, notamment en rejoignant le centre de formation de l’AS Monaco alors que les grands clubs lui couraient déjà après, ou en prolongeant au PSG en 2022 alors que le Real Madrid préparait déjà sa venue. Alors, une nouvelle surprise dans la suite de sa carrière est-elle possible ?

L'Espagne lance l'idée

Ce n’est pas à écarter, surtout si l’aventure en Espagne tourne au vinaigre. Certes, Kylian Mbappé vient de signer un contrat longue durée avec le Real Madrid, mais si les échecs se multipliaient, une nouvelle destination est toujours possible, le monde du football ayant parfois réservé de grosses surprises. C’est pourquoi la presse espagnole évoque un futur passage du capitaine de l’équipe de France au Paris FC, si les planètes devaient s’aligner en ce sens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le club parisien, actuellement leader de la Ligue 2, est en cours de rachat par la famille Arnault, la plus grande fortune de France. Selon MD Futbol, la famille de milliardaires possède de solides arguments, et notamment une proximité avérée avec le joueur et son entourage. Les contrats le prouvent avec de nombreuses marques du groupe LVMH de la famille Arnault, dont viennent plusieurs de ses sponsors comme Hublot, Dior ou Rimowa. De quoi provoquer un rapprochement si un jour les conditions étaient réunies.

Bien évidemment, à l’heure actuelle, ce n’est pas envisageable une seule seconde, mais la presse espagnole se refuse à l’écarter totalement si jamais le Paris FC devenait une place forte du football, en France puis en Europe, avec les moyens financiers de ses nouveaux propriétaires, et la validation sportive de Jurgen Klopp et Red Bull, ses nouveaux partenaires. Et le président du PFC l'a confié avec malice lors de L'Equipe du Soir : « Kylian ne veut pas revenir à Paris tout de suite ».