Kylian Mbappé en boite de nuit pendant Israël-France, la photo polémique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Mis au repos par Didier Deschamps pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé doit profiter de ces quinze jours pour se retaper une condition physique au Real Madrid. Mais l’ancien attaquant du PSG a été vu en boite de nuit en Suède jeudi soir, pendant que les Bleus jouaient face à l’Israël.

Cela ne va certainement pas arranger son cas, ni faire grimper sa cote de popularité, laquelle est en chute libre en France depuis plusieurs mois. Kylian Mbappé, absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre Israël et la Belgique en ce début du mois d’octobre, a été aperçu en boite de nuit à Stockholm en Suède, comme le rapporte le média Sport Bladet photos à l’appui. Le capitaine de l’Equipe de France a d’abord diné au restaurant avant qu'un van privé noir ne le dépose en boite de nuit. Aucune autre information de la soirée n’a filtré, mais le média suédois a posté quelques clichées de Kylian Mbappé, bonnet sur la tête et masque sur le nez, à la sortie de la boite de nuit.

Mbappé en boite de nuit en Suède pendant Israël-France

Kylian Mbappé på plats i Stockholm https://t.co/mTzFO9yGba — Sportbladet (@sportbladet) October 11, 2024

A n’en pas douter, cette information risque de provoquer un certain agacement chez Didier Deschamps, lequel confiait il y a une semaine en conférence de presse que l’attaquant du Real Madrid avait besoin de repos, bien qu’il ait été titulaire samedi contre Villarreal, pour se remettre totalement de sa blessure à la cuisse. En voyageant et en profitant des boites de nuits de Stockholm, on peut dire que Kylian Mbappé se repose... à sa façon. Ce n’est en tout cas pas de cette manière que le champion du monde 2018 va tisser un nouveau lien d'amour entre lui et le public français, alors que pendant les escapades nocturnes de Kylian Mbappé jeudi soir, les Bleus l’emportaient 4-1 à Budapest face à Israël grâce à des buts de Camavinga, Nkunku, Guendouzi et Barcola.