Mbappé se confie à Canal+, les 10 passages à retenir

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a décidé de briser le silence qui tenait depuis plusieurs mois sur sa situation.

Sur Canal+ dans une émission enregistrée il y a plusieurs jours de cela, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur son actualité et pas toujours très positive de ces derniers mois. Son affaire à Stockholm, sa situation au Real Madrid, son Euro avec les Bleus et sa relation avec Didier Deschamps et le PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire le tour de la question.

Son état psychologique, lui que l’on dit en dépression : « Je suis très heureux. Je commence une nouvelle étape de ma vie. Première expérience à l'étranger. Je découvre un pays formidable, avec des gens accueillants. C'est un pays cool. Dès fois j'envoie des messages malgré moi. Les gens nous voient comme des robots. Il y a un cercle robotique qui veut ça. Quand tu vas plus loin, on est des êtes humains comme tout le monde. Les gens nous critiquent et nous encensent. J'ai eu des moments où j'étais fatigué mais je n'étais pas en dépression. Il y a des gens qui font vraiment des dépressions, il faut les aider. A un moment j'ai eu un épuisement. Je n'ai pas eu de tranches de repos, j'ai eu des déceptions sportives ».

Les accusations supposées d’agression sexuelle lors de son séjour à Stockholm. « J'ai été surpris. Je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent que tu ne vois pas venir. Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit. Je ne suis pas concerné. C'est juste de l'incompréhension. Ça ne m'a pas pesé, car je ne me suis jamais senti concerné. Il y a beaucoup de bruit, mais j'ai toujours eu la même intention, c'est de me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer. Si la justice me convoque, j'irai, tout simplement ».

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. pic.twitter.com/lKzMma2nHZ — CLIQUE (@cliquetv) December 6, 2024

Sur les critiques en France. « Depuis que j'ai 14 ans, tout le monde me disait que j'allais être grand. Mais quand tu es grand, parfois tu te sens petit. Le public de foot est très versatile. C'est bien ou c'est pas bien, c'est toujours la même question. Les critiques? C'est un plus un effet boomerang, quand ça tape sur tes proches. Je n'ai pas de contact avec la télévision française ici. Je ne regarde pas. C'est plus mes proches qui regardent et qui m'en parlent. Je voulais vraiment découvrir quelques chose ici. J'ai mis ma concentration là dessus ».

Sur ses absences aux deux derniers rassemblements des Bleus. « L'équipe de France a toujours été le plus haut grade du football. Mon amour de l'équipe de France n'a pas bougé. Oui, ça me manque, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été. En septembre, j'ai demandé au sélectionneur de ne pas y aller. Je venais d'arriver à Madrid. J'avais eu des vacances super courtes. Le coach a insisté pour que je vienne, ça ne s'est pas très bien passé. Mais ça reste l'équipe de France. Après en octobre, j'étais blessé. Moi, je n'étais pas dans ces discussions, ils parlaient entre staffs. Le coach m'a dit que c'était mieux qu'il ne me prenne pas. Ensuite, il y a eu novembre. Mais je ne peux pas dire. C'est une décision du coach, je me range derrière lui. Je respecte sa décision. C'est lui le boss. Je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi je n'ai pas été appelé ».

Sur son Euro 2024 complètement raté. « A l'Euro, j'ai pété mon nez, j'étais fatigué. J'ai voulu rester parce que tu donnes tout pour l'équipe de France. Mais c'était épuisant. Je suis parti en vacances direct moi. Je n'ai pas attendu. Le temps était déjà compté parce que j'avais ma présentation à Madrid. Et après, je suis parti en vacances ».

Sur son rêve de jouer au Real Madrid et ses débuts compliqués. « J'ai toujours rêvé du Real Madrid. Je ne sais pas quand ni comment mais je savais que j'allais jouer ici. J'ai une bonne mémoire visuelle. La veille de la présentation, il y a eu 3h de briefing, j'ai dû faire la traduction à ma mère et mon père. C'était fatigant. Le lendemain, tu as un premier contact humain avc les gars, j'ai rencontré le coach. Après on va au Bernabeu, Zizou est là, le public t'accueille comme un roi. Le président parle pour toi. On est là. Ce n'est pas le meilleur début de saison, mais on se prépare pour les trophées qui vont compter. On a déjà gagné la Supercoupe d'Europe. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on attend en deuxième partie de saison. C'est là que tu seras jugé ».

Sur la fatigue physique des joueurs, appelés à jouer toute l’année. « J'ai une vision différente. Vous voulez qu'on joue, on va jouer. Mais on n'a pas de tranche de récupération. C'est vous qui décidez. Je veux toujours les jouer. Donne nous de la récupération. En NBA, il ont quatre mois de vacances. Nous on part deux semaines. A la fin des deux semaines, ils t'analysent au scalp. La deuxième semaine, tu recommences à courir, ce n'est pas des vacances. Quand je vois le classement des sportifs les mieux payés, il y a d'autres sports. C'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'on ne veut pas jouer, mais laisse nous nous reposer aussi ».

Sur ses sept années passées au PSG. « Le PSG, le club a énormément compté pour moi. J'ai fait sept années, c'est un endroit super intense, dans le bien et le pas bien. J'ai passé sept années extraordinaires. Peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai tout confondu. J'avais des conflits avec des gens, je défendais mes droits de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Je n'ai jamais tout mélangé avec les joueurs, les gens au Campus, les gens du staff. Avec les supporters, j'aurais pu être plus expressif. Ils se disent Kylian s'en fout. Ils pensent que c'était un passe-temps avant d'aller à Madrid. Je regarde encore les matchs du PSG. Je connais par coeur le club. Quand ils perdent, je sais à quel point c'est difficile. Il faut parler du PSG, parce que c'est le club qui fait vendre. C'est le PSG qui donne à manger à tout le monde. J'ai toujours gardé cette attache avec le PSG. C'est une relation qui ne se coupe pas comme ça ».

Sur l’avenir du PSG. « Le PSG va-t-il gagner la Ligue des champions ? Pour l'instant, je n’espère pas parce que je veux la gagner. Dans le futur, j'espère qu'ils gagneront parce que les gens ont beaucoup souffert. Mais pas maintenant, parce que je dois la gagner. Mon histoire à Paris, je l'ai écrite. J'ai battu des records, j'ai gagné des titres. Maintenant, je suis dans le meilleur club du monde ».

Mbappé sur le fameux Projet Mbappé, qui voit les parents entrainer leurs enfants pour qu'ils deviennent pros. « Arrêtez ça, c'est Kylian Mbappé qui vous le dit. Mes parents ne m'ont jamais mis la pression. Mon père m'a jamais fait faire des tours de terrain à 6h du matin. Ils m'ont laissé m'éclater. j'ai eu une discussion avec mes parents. C'est moi qui l'ai choisi, c'est pas mon père qui l'a choisi. Mes parents me poussaient à l'école, le foot ça doit venir d'eux. Peut-être que le petit veut jouer que un an. Laisse-le tranquille le petit ».