« ‍À 25 ans, quand on n’est pas en couple... ‍», Mbappé s'en sort

A quelques heures du match Belgique-France, et même s'il n'est pas dans le groupe tricolore, Kylian Mbappé est encore au coeur des préoccupations après sa virée en Suède. Le joueur français a des défenseurs.

Les images de Kylian Mbappé dans les rues de Stockholm ont fait le buzz la semaine passée, mais c'est surtout parce qu'en même temps les Bleus jouaient contre Israël, l'ancien joueur du PSG étant le capitaine de l'équipe de France. Et comme le onze de Didier Deschamps affronte ce lundi soir la Belgique, le soufflet ne retombe toujours pas. Cependant, des voix commencent à s'élever pour rappeler à tout le monde que Mbappé, comme n'importe qui, a le droit de faire ce qu'il veut quand il est en repos. Dans Le Parisien, Julien Sorez, historien du sport, apporte un éclairage radicalement différent sur cette séquence qui vaut à la star du football tricolore de se faire secouer durement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des attaques injustes selon lui.

Evoquant le voyage de Kylian Mbappé en Suède, le professeur ramène tout cela au statut de Kylian Mbappé, qui comme de très nombreux footballeurs professionnels, a passé l'essentiel de son adolescence dans un centre de formation et n'a pas réellement eu de jeunesse. « Il faut rappeler qu’il a 25 ans et qu’à cet âge, les sorties font partie de la vie sociale des jeunes gens. De l’adolescence à la fin de leur carrière, les footballeurs professionnels ont un temps de loisir limité. Officiellement célibataire, son statut de star nationale contraste avec celui des grands joueurs français. À 25 ans, quand on n’est pas officiellement en couple, c’est difficile de se résigner à ne pas sortir », fait remarquer Julien Sorez, qu'il est compréhensible que Kylian Mbappé et d'autres joueurs aient parfois besoin de faire la fête et de sortir pour se changer les idées et faire baisser la pression psychologique.

Deschamps défend fermement Mbappé

En conférence de presse, Didier Deschamps a d'ailleurs fait remarquer aux journalistes qui l'ont une nouvelle fois interrogé sur l'absence de Kylian Mbappé que la vie privée de ce dernier ne l'était hélas plus du tout. Et le sélectionneur national se demandait si ceux qui le critiquent sur son voyage en Suède avaient aussi une telle exigence lorsqu'il s'agissait de leur propre vie privée. Kylian Mbappé peut dormir tranquille, le sélectionneur de l'équipe de France ne l'a pas abandonné.