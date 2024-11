Kylian Mbappé, la grande promesse de Florentino Perez

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est encore loin de vivre l'expérience souhaitée au Real Madrid. Mais le club madrilène reste persuadé que les choses vont rapidement changer pour le champion du monde 2018 et ancien joueur du PSG.

Le Real Madrid veut laisser du temps à Kylian Mbappé. Le Français est très loin de son meilleur niveau mais n'a pas perdu espoir de changer les choses. Cela tombe bien, les champions d'Europe pensent aussi que le meilleur est à venir pour l'ancien attaquant du PSG. Afin de lancer une nouvelle dynamique en Espagne, le Real Madrid veut miser sur la confiance. Si la pression est énorme de la part des fans et observateurs de la Casa Blanca, Florentino Pérez ne veut céder à personne. Le président du Real Madrid a d'ailleurs appelé récemment le clan Mbappé pour le rassurer.

Mbappé, le Real Madrid n'est pas inquiet

Selon les derniers échos de Defensa Central, Pérez a notamment indiqué aux parents du Français que le club mettrait tout à la disposition du joueur tricolore pour changer les choses. Affection, aide professionnelle, thérapie, tout y passera pour aider Kylian Mbappé à guérir et le faire revenir à son meilleur niveau. Ces dernières heures, Mbappé s'est entraîné avec beaucoup d'intensité à Valdebebas, centre d'entraînement du club merengue. Il était notamment à l'écoute des consignes et conseils donnés par Carlo Ancelotti et Antonio Pintus. L'objectif, afficher le meilleur visage possible dès la rencontre face à Leganes le week-end prochain en Liga. Depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a planté 8 buts et délivré 2 passes décisives en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues. Pas mauvais sur le papier mais très loin de ce que peut réellement accomplir le joueur de 25 ans, considéré comme l'un des meilleurs du monde et prétendant au Ballon d'Or.