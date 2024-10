« Fake news » : Mbappé se fâche

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé est dans l'oeil du cyclone. Que ce soit ses problèmes financiers avec le PSG, son début de saison au Real Madrid ou ses choix avec l'équipe de France, les polémiques ne manquent pas le concernant.

Kylian Mbappé ne vit assurément pas le meilleur moment de sa carrière. Le joueur du Real Madrid, qui souhaite encore prendre ses marques au sein de son nouveau club, a récemment préféré faire l'impasse sur le rassemblement de l'équipe de France pour les matchs face à Israël et la Belgique en Ligue des Nations. Problème pour beaucoup de fans et observateurs, il a été pris en soirée à Stockholm alors que les Bleus affrontaient Israël. Assez pour déclencher une vive polémique. Mais cette virée suédoise ne s'arrête pas là, puisque selon la presse suédoise, la police de Stockholm vient d'ouvrir des investigations après la plainte d’une femme pour un viol présumé qui aurait eu lieu au sein de l’hôtel où Kylian Mbappé a passé deux jours la semaine passée, et cela, en précisant bien que jamais le nom du joueur n'a été cité dans cette supposée affaire.

Kylian Mbappé décide de démentir les rumeurs

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle a commencé à faire grand bruit, avec tout le lot de fantasmes sans preuve qui peuvent aller avec, sachant que le nom de Mbappé est cité. Ces dernières heures, le joueur de 25 ans a donc décidé de répondre à cette information sur X. Et ça a le mérite d'être clair : « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Ce mardi, sur fond de conflit avec le PSG, Mbappé est en effet convoqué devant la commission paritaire des recours de la LFP. Beaucoup d'affaires donc que le champion du monde 2018 doit gérer. Mais le génie tricolore a bien décidé de prendre le taureau par les cornes, souhaitant ne pas laisser se propager des énormités sur sa vie privée.