Kylian Mbappé reçoit un coup de couteau dans le dos 

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Grand défenseur de Kylian Mbappé, qu’il avait notamment reçu dans son émission, Jérôme Rothen a littéralement dézingué l’ancienne star du PSG, qui a manqué ses grands débuts avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé vit un début d’aventure plus compliqué que ce qu’il imaginait au Real Madrid. Fustigé par la presse espagnole après la défaite dans le Clasico face à Barcelone, l’international français n’est pas plus épargné depuis le revers contre l’AC Milan. Ses occasions ratées et son manque d’implication sur le plan défensif ne passent pas, et Kylian Mbappé vit de son côté de plus en plus mal de ne pas jouer à son poste préférentiel d'ailier gauche. Ceux qui défendent encore l’ex-buteur du Paris Saint-Germain se font rares, et certains pro-Mbappé historiques se mettent eux aussi à changer de bord.

Real : Kylian Mbappé veut tout plaquer https://t.co/xnS0VIcum4 — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

C’est par exemple le cas de Jérôme Rothen, qui avait reçu Kylian Mbappé dans son émission et qui semblait assez proche de l’ancien Monégasque. Mais après la défaite du Real Madrid contre l’AC Milan et la nouvelle prestation ratée du Bondynois, l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’ n’a pas pris de gants pour allumer Kylian Mbappé. « C’est la recrue phare de l’été. Le Real a tout gagné la saison dernière, avec un collectif et des joueurs qui sortaient leurs tripes sur le terrain. Malheureusement, j’ai l’impression que tout ça a disparu. Kylian cristallise tout ça. Sa présence fait déjouer certains, d’autres ont changé de position ou ne jouent plus » a regretté Jérôme Rothen avant de poursuivre, estimant que Kylian Mbappé est le responsable n°1 de la crise au Real Madrid.

Jérôme Rothen est sans pitié avec Kylian Mbappé

« Je trouve que c’est de pire en pire dans ses déplacements au poste de neuf. Il fait des choses qui sont à l’inverse de ce que le jeu réclame. Ça entraîne une guerre des égos dans le vestiaire. Mbappé est plus un poids qu’autre chose, c’est malheureusement le responsable numéro un du mauvais début de saison du Real » a lancé le consultant de RMC, dont les mots sont à la fois très forts et très durs à l’encontre de Kylian Mbappé. La trêve internationale sera peut-être l’occasion pour l’ancien Parisien de se relancer, un comble quand on sait qu’il a trainé des pieds pour venir chez les Bleus en septembre et qu’il a purement séché le rassemblement du mois d’octobre.