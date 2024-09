Mbappé accélère, le PSG privé de mercato ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Dans sa bataille avec le PSG, Kylian Mbappé a connu une première victoire. Il pourrait enfoncer le clou assez brutalement dans une semaine.

Avant même la fin du délai proposé par la Ligue de Football Professionnel pour régler les salaires non versés à Kylian Mbappé, le PSG a déjà fait savoir qu’il ne payerait pas le moindre centime des 55 millions d’euros que l’attaquant français lui réclame. Le coup de bluff est peu probable, même si le club de la capitale a provisionné cette somme de côté, ne serait-ce que pour justifier des dépenses de masse salariale auprès de l’UEFA dans ses comptes, et éviter de les imputer sur la saison en cours. Selon L’Equipe, le PSG ne va pas faire appel de ce jugement de la commission juridique, et ne devrait pas non plus tenir compte de son avis, préférant régler ce contentieux devant un tribunal plus compétent à ses yeux, ou qui a véritablement un pouvoir sur les actions qui en découleraient.

Le PSG s'expose à des sanctions

Néanmoins, là où le bras de fer devient dangereux, c’est si ce délai de huit jours n’était pas respecté et que le PSG ne payait pas les salaires non versés. Alors, Mbappé et ses avocats auraient la possibilité légale de se retourner à nouveau vers la commission juridique, pour faire observer ce non paiement. La LFP n’aura alors pas le pouvoir de contraindre Nasser Al-Khelaïfi à faire un chèque, mais pourrait en revanche sanctionner le club de la capitale. « Par ailleurs, dès lors que tout défaut de paiement d'un club professionnel français de sommes dues de manière certaine, liquide et exigible, à un autre club professionnel français ou un joueur/entraîneur, est dûment constaté par décision de la commission juridique, cette dernière peut, dans le même temps, prononcer à l'encontre du club concerné une interdiction de recruter tout nouveau joueur jusqu'à régularisation de la situation », stipule ainsi le règlement, qui octroie à la LFP le droit d’infliger des amendes au PSG, mais aussi de l’interdire de recrutement.

Un bon moyen de pression aux yeux de la Ligue et de Kylian Mbappé, pour essayer de faire valoir ses droits sans avoir à passer par la longue procédure des Prud’hommes. En effet, si une interdiction était prononcée pour le prochain mercato, nul doute que le PSG tentera une autre approche pour éviter de rester coincé avec ce couperet au-dessus de sa tête pendant plusieurs mois, même si le prochain mercato n’est qu’au mois de janvier, et qu’il n’est pas certain que le club de la capitale ait de gros besoin de recrutement en cours de saison.