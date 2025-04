Kylian Mbappé est fini, Cyril Hanouna fait scandale

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

La lourde défaite du Real Madrid à Arsenal a relancé le débat sur le niveau de jeu affiché par Kylian Mbappé ces derniers mois. Pour Cyril Hanouna, l’ancien joueur du PSG ne remportera jamais le Ballon d’Or, car il est déjà sur la fin.

La défaite du Real Madrid sur la pelouse d’Arsenal a une nouvelle fois permis aux détracteurs de Kylian Mbappé de s’en prendre à lui. Critiqué pour son manque d’activité sur le terrain – il est le joueur offensif qui court le moins en Ligue des champions cette saison -, le Bondynois est, pour beaucoup, à des années-lumière du niveau qu’il a pu avoir par le passé. En voulant coûte que coûte se recentrer pour être plus proche du jeu, il s’est dénaturé au point de ne plus faire peur aux défenseurs adverses. La vitesse et l’explosivité ont pourtant toujours été les armes fatales du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Sur Europe 1, Cyril Hanouna a profité de sa dernière performance pour affirmer que sa carrière était terminée et qu'il ne gagnerait jamais le Ballon d’Or.

Cyril Hanouna clashe Kylian Mbappé

Mbappé à Madrid, « ça ne fonctionne pas » constate Obraniak https://t.co/EvmiboSEMm pic.twitter.com/VoyBHK39KS — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2025

« C’est l’arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l’équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé et Vinicius, on voit que ça ne marche pas. Si tu prends Mbappé, c’est que tu mises à fond sur lui. Tu dis à Vinicius de partir. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Kylian Mbappé, il ne pas avoir 50 saisons encore. Il va avoir 27 ans en décembre, il va lui rester quoi au top ? 3-4 saisons ? C’est fini ! Avec les mecs qui arrivent derrière, peut-être qu’il ne sera jamais Ballon d’Or. Donc arrêtez de défendre l’indéfendable », a fustigé le clivant animateur sur les ondes d’Europe 1. A Mbappé de faire taire les critiques en devenant le héros du match retour face à Arsenal. Mais cette attaque ne le surprendra pas de la part d'un homme qui a pris fait et cause pour Nasser Al-Khelaïfi dans le conflit qui l'oppose à son ancien buteur. Sur les réseaux, l'animateur de radio et de télévision en prend en tout cas pour son grade, et son avis sur la carrière du champion du monde tricolore a du mal à convaincre.