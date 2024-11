Kylian Mbappé atterrit à Madrid avec une blessure ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Totalement transparent en Ligue des Champions, Kylian Mbappé pourrait retourner à l'infirmerie au sein du Real Madrid. Verdict attendu vendredi pour une blessure que personne n'avait constaté.

Complètement hors du coup à Liverpool avec une défaite logique 2-0, le Real Madrid est rentré en Espagne en affichant une mine bien triste après un déplacement européen. Une chose rare dans la Maison Blanche, où la Ligue des Champions a d’habitude le don de réveiller la soif de victoire des Merengue. Mais rien ne va actuellement, et les blessures s’enchainent. Eduardo Camavinga a rejoint l’infirmerie pour quelques semaines après être sorti à Anfield, et il n’est pas le seul joueur touché au sein de l’équipe. Ce jeudi, AS révèle ainsi que trois autres joueurs ont signalé des soucis physiques et vont passer des examens ce vendredi. Il s’agit de Brahim Diaz, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Une vraie malédiction pour le club madrilène, même si rien ne dit qu’une blessure sérieuse sera constatée. Mais concernant le Français, hors du coup, hors de forme et maladroit, aucun pépin physique n’avait été aperçu visuellement.

Mbappé et le Real, de gros rendez-vous en décembre

Finalement, sa présence pour le match de dimanche contre le voisin Getafe est pour le moment remise en cause. Et si Carlo Ancelotti n’est pas du genre à forcer ses joueurs à aller sur le terrain, l’entraineur italien va tout de même espérer avoir de quoi présenter une équipe compétitive puisque le Real est désormais pas loin des 10 joueurs blessés. Mais le « Mister » sera aussi tiraillé par le fait qu’il faut préserver des troupes pour les prochains matchs de Ligue des Champions, avec la crainte de ne pas se qualifier pour la phase finale. Et aussi la finale de la Coupe du monde des clubs, toujours programmé en Arabie saoudite pour le courant du mois de décembre et pour lequel le Real Madrid est bien évidemment qualifié en tant que champion d’Europe. Et au milieu de tout ça, un Kylian Mbappé qui pourrait donc rajouter une nouvelle blessure après celle connu au début de l’automne.