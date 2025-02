Avec Kylian Mbappé, la fête est plus folle au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Aussi talentueux soit-il, Kylian Mbappé est un fort caractère. Le Français n'est pas toujours facile à gérer pour un entraîneur, surtout dans un vestiaire avec autant d'égos que celui du Real. Carlo Ancelotti est pourtant élogieux sur l'intégration de l'ancien parisien.

Pour beaucoup de supporters et d'observateurs, Kylian Mbappé était devenu trop grand pour le Paris Saint-Germain. L'attaquant influait énormément sur le choix des joueurs voire des entraîneurs dans le club de la capitale française. La donne a bien changé pour lui avec sa signature au Real Madrid. Malgré son statut de star mondiale, Mbappé a intégré le vestiaire du plus grand club du monde mais surtout du champion d'Europe en titre. A ses côtés figurent des éléments comme Vinicius Junior, Jude Bellingham, Luka Modric ou encore Thibaut Courtois. Ce sont des joueurs de caractère et pour certains des candidats déclarés au Ballon d'Or. Des profils similaires à celui du Français.

Une meilleure ambiance au Real avec Mbappé

Avec tous ces égos, les risques de tensions et de rivalités exacerbées étaient très élevés. Finalement, il n'en est rien au vu des récents résultats du Real Madrid. Le club madrilène est plus performant tout comme Kylian Mbappé. Le Français marque but sur but depuis plusieurs semaines. Il est devenu progressivement le leader offensif des Merengues sans discussion possible. Interrogé par la presse sur l'intégration du Français, Carlo Ancelotti a confirmé que le processus était pleinement réussi. L'Italien est même allé plus loin en affirmant que Mbappé avait amené une plus-value sur le plan humain.

Carlo Ancelotti : "Je crois que l’arrivée de Mbappé, qui est très humble, a amélioré l’ambiance de l’équipe. Ça nous a donné beaucoup de confiance. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a amélioré la qualité de l’effectif." pic.twitter.com/hS0oXGvesD — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) February 25, 2025

« Il y a toujours une bonne ambiance dans le vestiaire. Comme je l'ai dit, Mbappé est arrivé avec humilité, en faisant profil bas. Je pense même que l'ambiance s'est améliorée dans un sens. Nous avons encore plus de confiance parce que l'un des meilleurs joueurs du monde est désormais parmi nous. En termes d'ego, rien n'a changé », a t-il indiqué en conférence de presse avant la demi-finale aller de coupe du Roi contre la Real Sociedad. Si tel est le cas, le Real Madrid sera une machine difficile à arrêter en 2025.