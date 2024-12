Real ‍: Kylian Mbappé a enfin trouvé ce qu'il cherchait

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Critiqué à juste titre après ses prestations catastrophiques contre Liverpool et Bilbao ces derniers jours, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire samedi soir en inscrivant un très joli but avec le Real Madrid à Gérone.

Auteur de son onzième but de la saison toutes compétitions confondues sur la pelouse de Gérone samedi soir, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire. Il faut dire que le moral de l’international français était au plus bas après deux performances très critiquées contre Liverpool et l’Athletic Bilbao. A chaque fois, l’international français avait raté un penalty et semblait surtout déconnecté du reste de l’équipe, absent mentalement et hors du coup physiquement. On ne va pas se mentir, personne n’a vu Kylian Mbappé prime 2022 lors du match à Gérone ce samedi. Sa première mi-temps a notamment été pénible.

Mais au fil du match, l’ex-buteur du PSG a retrouvé des sensations et a donné le sentiment d’avoir des jambes sur quelques actions comme celle de son but sublime, après un appel en profondeur et un service idéal de Luka Modric. Ce but doit lui donner de la confiance et des ailes selon L’Equipe, qui appuie sur le fait que Kylian Mbappé a enfin retrouvé ce qu’il était venu chercher en signant au Real Madrid l’été dernier. « De bons espaces, des passeurs, des sensations, Mbappé a retrouvé à Gérone ce qu'il désire depuis qu'il a signé au Real » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

Un but sublime et un match encourageant pour Mbappé

Pas le temps de savourer que déjà, dans la capitale espagnole, on demande maintenant à Kylian Mbappé de confirmer face à un adversaire nettement plus redoutable : l’Atalanta Bergame, mardi soir en Ligue des Champions. Face à l’actuel leader de la Série A et cinquième au classement de la C1, la tâche du Real Madrid sera plus difficile, celle de Kylian Mbappé aussi. Mais c’est pour briller dans ce genre de match que la Casa Blanca l’a recruté et le buteur tricolore, dont l’interview sur Canal+ sera diffusée ce dimanche soir, sait qu’il sera attendu par tout un club. Avec une pression colossale puisqu’à trois journées de la fin, le Real Madrid est à la limite de la zone éliminatoire en pointant à la 24e place.