Madrid et la France, Mbappé va faire taire les haters

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé doit encore se mettre les supporters dans la poche. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport, Pascal Dupraz a défendu l’attaquant français.

Les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid sont plus délicats que ce qui était prévu. L’attaquant de 25 ans, qui n’est pas allé au rassemblement de l’Equipe de France pour la deuxième fois consécutive, espère toujours créer une véritable complicité avec les joueurs offensifs de son équipe, notamment Vinicius. Auteur de huit buts et deux passes décisives en seize matchs depuis son arrivée chez les Merengue, il doit encore prendre ses marques pour être définitivement adopté par les supporters des pensionnaires du Stade Santiago Bernabéu. Malgré une entame d’exercice 2024/2025 en demi-teinte pour le moment, Mbappé a toujours des partisans en France, et c’est notamment le cas de Pascal Dupraz qui estime que l’ancien monégasque va finir par remettre les pendules à l’heure.

Mbappé va réussir au Real Madrid pour Pascal Dupraz

🗣💬 Pascal Dupraz : "On ne peut pas refuser le Real. Mbappé a encore besoin de progresser, et il n’y a pas de plus bel endroit que le Real pour progresser. Il a fait le bon choix. Vous allez tous le voir ! Tout le monde retournera sa veste, y compris en équipe de France." pic.twitter.com/lVOVo9otvo — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2024

Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport diffusée sur les ondes de RMC dans laquelle il intervient régulièrement, l’ancien entraîneur de Toulouse et Saint-Etienne n’est pas inquiet sur le fait que le meilleur buteur de l’histoire du PSG va finir par s’imposer dans la capitale espagnole : «Évoquer le fait qu’il n’aurait pas dû venir et que le timing n’est pas bon, c’est court-termiste. Le Real Madrid a l’occasion de signer le futur meilleur joueur du monde libre. On ne peut pas refuser le Real, soyez sérieux. Et puis il a une qualité rare : le talent. Qu’il se soit égaré, oui, on peut prendre en compte cet argument. Tout le monde parle de sa saison catastrophique l’an dernier, mais il a quand même mis plus de 40 buts. Mbappé n’est pas un avant-centre. Il apprend encore le rôle. Il a encore besoin de progresser, et il n’y a pas de plus bel endroit que le Real pour ça. Il a fait le bon choix. Vous allez tous le voir ! Tout le monde retournera sa veste, y compris en équipe de France» , a-t-il affirmé. Seule la vérité du terrain permettra de confirmer la théorie de Dupraz ou non.