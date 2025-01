Kylian Mbappé convoqué en urgence par Ancelotti

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, le Real Madrid a pris la tête de la Liga en gagnant 2-1 à Valence. Mais, la soirée des Merengues fut loin d'être parfaite. Bellingham a notamment raté un penalty, une mauvaise habitude chez les stars madrilènes qui agace Carlo Ancelotti.

L'équipe des Galactiques enfin au firmament en Espagne. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier promettait une saison facile pour les champions d'Europe en titre. Néanmoins, l'armada guidée aussi par Vinicius, Bellingham, Rodrygo et Courtois vient seulement de prendre la tête du championnat. Une prise de pouvoir due à un succès difficile à Valence 2-1 vendredi soir lors d'un match en retard qui avait été reporté en raison des inondations dans la ville espagnole fin 2024. Un bel exploit pour un Real mené et réduit à dix. Néanmoins, Carlo Ancelotti n'était pas forcément joyeux après le match. Plusieurs faits négatifs se répètent avec son équipe.

Trop de penaltys ratés, Ancelotti s'en mêle

Tout d'abord, Vinicius Junior a été expulsé pour un vilain geste, son quatrième carton rouge en carrière. Mais, ce qui irritait encore plus l'entraîneur italien c'était le penalty raté par Jude Bellingham. L'Anglais a trouvé le poteau alors que le Real Madrid était mené 1-0 et avait besoin d'un but à ce moment du match. Les deux réalisations survenues en fin de match n'ont rien changé. L'efficacité sur les penaltys doit être améliorée alors que Vinicius et surtout Mbappé deux fois ont aussi échoué cette saison.

JUDE BELLINGHAM RATE SON PÉNALTY À VALENCE !!!!!



📸 @TheEuropeanLad pic.twitter.com/Xj0m29gz0H — Actu Foot (@ActuFoot_) January 3, 2025

Selon Defensa Central, Ancelotti a ainsi pris la décision de convoquer ses trois principales stars ce samedi pour régler le problème. Mbappé, Vinicius et Bellingham devront s'exercer bien plus dans le domaine ces prochaines semaines. Pour apaiser les esprits, l'entraîneur madrilène a défini une hiérarchie claire et intouchable pour les matchs suivants. Vinicius a été désigné numéro 1 devant le Français. Le milieu anglais ne pourra tirer que si les deux autres sont absents du terrain. Une mise au point nécessaire alors que le Real n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des Champions et dans la course au titre en Liga.