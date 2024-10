Enquête en Suède ‍: La réaction du clan Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé vit très mal cette période compliquée où son nom apparaitrait dans une enquête de la police suédoise lors de son récent passage à Stockholm.

Une enquête a bien été ouverte par la police suédoise ces derniers jours, à propos d’une agression sexuelle et d’un viol qui auraient eu lieu dans l’hôtel où a séjourné Kylian Mbappé pendant son escapade à Stockholm jeudi et vendredi dernier. La presse suédoise est très informée sur le sujet, et les précisions se multiplient ces dernières heures. Ainsi, après Aftonlabet et Expressen, c’est la télévision suédoise SVT Nyheter qui explique avoir consulté des documents qui « montrent qu’une plainte pour viol a été déposée après la visite de la star du football en Suède » et que Kylian Mbappé possède le statut de « raisonnablement suspect ».

Mbappé marqué par cette situation

Mais les enquêteurs comme les magistrats n’ont pas donné de nom de suspect, et ne comptent pas s’exprimer publiquement sur le ou les personnes soupçonnées. Seul le fait qu’une enquête était ouverte a été reconnu par la procureure. L’enquête est à son stade préliminaire et la police de Stockholm assure qu’elle ne fera pas de grandes déclarations à ce sujet, ce serait jugé comme contre-productif. « En général, si nous avons reçu une plainte et décidé de mener des interrogatoires et que nous le faisons savoir [au public], il se peut que les personnes impliquées dans l'affaire prennent des mesures qui retardent et compliquent l’enquête », a confié la porte-parole de la police de Stockholm à l’AFP.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Ces différentes informations ont provoqué une réaction de la part du clan Mbappé, ce mardi après les différentes annonces de la presse suédoise. Joint par France Info, l’entourage de l’ancien joueur du PSG assure n’avoir reçu aucun retour d’une éventuelle plainte à son encontre. Le clan Mbappé affirme en revanche que la situation est expliquée comme « très difficile à vivre » pour Kylian Mbappé. Une réaction à l’annonce du parquet financier de l’ouverture d’une enquête, sans citer le nom du joueur du Real Madrid ou de quelqu’un d’autre.