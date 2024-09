Le Real Madrid arnaqué par Mbappé, Hanouna lâche un scoop

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé s'intègre peu à peu dans sa nouvelle équipe du Real Madrid. Mais beaucoup de doutes subsistent encore à son sujet et sa capacité à changer son jeu.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont enfin trouvé un accord ces derniers mois pour collaborer ensemble. Ce fut long pour toutes les parties, notamment à cause de feuilletons rocambolesques avec le PSG. Dans la capitale espagnole, l'attaquant de 25 ans se sait très attendu. Surtout que son niveau de jeu laisse un peu à désirer depuis quelques mois maintenant. Et si ses débuts au Real Madrid pourraient être pires, on ne peut pas dire qu'il ait pour le moment beaucoup rassuré. Pour certains observateurs, Kylian Mbappé aura du mal à changer son jeu pour devenir le joueur qu'il veut être et marquer la légende du football. Ce n'est pas Cyril Hanouna qui dira le contraire, lui qui pense que l'apogée du Français est déjà terminée.

Kylian Mbappé, c'est plus grave que prévu ?

Sur l'antenne d'Europe 1, l'animateur a en effet fait un aveu assez XXL concernant le capitaine de l'équipe de France. « Je pense qu'il ne pourra plus jamais retrouver le niveau de jeu qu'il avait avant. C'est ça le problème que j'ai. C'est un problème beaucoup plus profond que ce qu'on dit. Je pense que le niveau de jeu ne reviendra plus comme il était. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de joueurs qui poussent et il est arrivé à son apogée à 23-24 ans. Zidane, c'était bien au-dessus. Il était même fort de la tête. Mbappé n'a que sa vitesse. Il n'a même pas de jeu de tête et pour un avant-centre c'est compliqué », a notamment indiqué Cyril Hanouna, assez pessimiste donc concernant la suite de la carrière de Kylian Mbappé au plus haut niveau.

A lui de faire taire les critiques et réserves à son sujet. Mais nul doute que celles qui viennent de Cyril Hanouna ne vont pas l'étonner, l'animateur de TPMP étant un ami revendiqué de Nasser Al-Khelaïfi et ayant déjà pris position en faveur du président qatari dans le conflit salarial qui l'oppose à Kylian Mbappé. Et pour le bien fondé de ces critiques, l'avenir dira si la progression de Kylian Mbappé s'arrête à cette mauvaise passe qu'il traverse en ce qui concerne son niveau de jeu et son repositionnement en tant qu'avant-centre ou s'il changera de dimension avec son passage au Real Madrid.