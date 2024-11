Kylian Mbappé a déjà des ennemis à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Quelques mois après sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé cherche encore les bons réglages. Et dans le vestiaire de Carlo Ancelotti, certains grognent face au comportement du joueur français.

Le Real Madrid n'a pas eu l'occasion d'effacer la copie désastreuse rendue face au FC Barcelone, puisque le déplacement des Merengue samedi à Valence a été reporté pour les raisons que l'on sait. C'est donc ce mardi, lors de la réception de l'AC Milan à Santiago-Bernabeu que Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont devoir trouver le chemin de la rédemption, les supporters madrilènes n'ayant guère apprécié le fiasco face au Barça. Si dans les tribunes, l'ancien joueur du PSG commence à susciter quelques doutes, il en serait de même dans le groupe de Carlo Ancelotti. Pour quelle raison ? La même que du côté de Paris, à savoir le manque d'implication de Kylian Mbappé dans le travail collectif. Selon Relevo, cela commence même à revenir aux oreilles de Carlo Ancelotti.

Dédouané par l'entraîneur italien du Real Madrid, qui estime que Mbappé doit d'abord se focaliser sur son travail offensif, l'attaquant tricolore a cependant été rattrapé par les datas. Le média espagnol précise que lors de la déroute face au FC Barcelone, Kylian Mbappé n'a parcouru que 8 kilomètres, là où en moyenne un attaquant affiche une distance proche de 10km, 9,9 exactement, comme le confirme l'Observatoire du football CIES. Et dans le vestiaire du Real Madrid, certains regrettent amèrement que la star tricolore n'en fasse pas plus. « Sa négligence des tâches défensives oblige les autres joueurs à les exécuter et cela perturbe toute la démarche de récupération du ballon. La semaine passée, Madrid a parcouru au total 10 kilomètres de moins que le Barça », expliquent nos confrères, qui pensent qu'un joueur paie cher cette attitude du Kid de Bondy.



Ce joueur n'est autre que Jude Bellingham, qui n'est plus que l'ombre de celui qui avait éclaboussé de son talent toute l'Europe la saison passée sous le maillot du Real Madrid. « Bellingham est l'une des plus grandes victimes de ce déséquilibre tactique. Et même s'il court plus que jamais, les performances du joueur anglais sont les pires depuis son arrivée au Bernabeu. Pour cette raison, il y a une certaine irritation dans l'équipe face à l'attitude de Mbappé lorsqu'il s'agit de retrousser ses manches », précise Alfredo Matilla. Pour l'instant, Florentino Perez est un supporter absolu de Kylian Mbappé, le président du Real Madrid estimant que le joueur français avait besoin d'un peu plus de temps pour s'acclimater à sa nouvelle équipe. Et Perez de rappeler que Karim Benzema avait connu la même chose lors de sa signature à Madrid avant de gagner le Ballon d'Or en 2022.