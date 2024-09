Neymar débarque à Madrid pour faire la guerre à Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé fait beaucoup parler (et pas qu'en bien) depuis son arrivée au Real Madrid. Selon certains, Neymar aurait même prévenu ses compatriotes brésiliens que le Français était un joueur néfaste sur le long terme.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont enfin annoncé leur mariage cet été. La star française de 25 ans a rejoint l'armada merengue après des années passées sous les couleurs du PSG. S'il aura plus que réussi son passage dans la capitale française, Mbappé aura en revanche raté sa sortie. Performances moyennes, loft, attitude décevante, embrouille financière avec le club, beaucoup d'éléments sont présents pour mettre les supporters et observateurs du PSG à cran. Aussi, certains de ses anciens coéquipiers sont apparemment agacés contre lui. C'est en tout cas ce que dévoile ces dernières heures Cyril Hanouna.

Mbappé, le sale coup de Neymar ?

🚨 La révélation de Cyril Hanouna sur Mbappé 🤨 :



« Neymar a fait un papier concernant Mbappé aux Brésiliens du Real, en les alertant que 𝗰’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝘂𝗶, que c’est l’enfer. »



🎥 @Europe1



pic.twitter.com/LLZzIMYNiu — BeFootball (@_BeFootball) September 14, 2024

Sur l'antenne d'Europe 1, l'animateur a en effet balancé que Neymar Jr avait prévenu ses compatriotes brésiliens du Real Madrid que jouer avec Mbappé était très compliqué. « ll y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar et Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens, il leur a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui, que c’était un enfer, etc. On a peur que les Brésiliens se liguent contre Mbappé » a notamment indiqué Cyril Hanouna, qui ne va sans doute pas rassurer certains fans du Real Madrid déjà inquiets par la tournure que prennent les événements. Nombreux sont ceux qui pensent que la situation sera, à terme, intenable au vu de la concurrence et des egos présents en attaque. Carlo Ancelotti devra rapidement rassurer sur le sujet, alors que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous en Liga.

En attendant, Neymar a trouvé visiblement un moyen de pourrir un peu la suite de carrière de Kylian Mbappé, alors que le Brésilien estime toujours avoir été poussé dehors par le club parisien, sous la pression du joueur français.