Mbappé, un Suédois révèle les détails succulents des soirées en boîte

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le passage de Kylian Mbappé en Suède n'a pas été discret, et même si l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France est reparti vendredi vers la Corse, du côté de Stockholm on dévoile quelques détails sur ces deux jours.

Tandis que ses coéquipiers internationaux préparent le match de lundi soir en Belgique, Kylian Mbappé a quitté la Corse ce dimanche, après avoir montré qu’il travaillait toujours physiquement en salle. Mais son périple suédois continue de faire des vagues, au point même que Guendouzi et Fofana sont venus soutenir leur coéquipier en conférence de presse. Mais du côté d’Aftonbladet, le puissant tabloïd suédois, qui a révélé la présence de Kylian Mbappé à Stockholm avec notamment Nordi Mukiele, son ancien pote du Paris Saint-Germain, on continue à s’intéresser à ces deux soirées que la star française a passées notamment en boîte de nuit. Simon Norberg, le journaliste qui a eu le scoop, en dit un peu plus sur la manière dont le Stureplan, la discothèque où Kylian Mbappé et ses amis se sont posés, s'est débrouillé. Tout cela devait rester secret, car les « invités » avait l’ordre de laisser leur téléphone à l’entrée afin qu’aucune photo ne sorte. Mais visiblement, certaines personnes présentes ont fait des confidences.

Les téléphones interdits dans le salon privatisé en Suède

Après leur dîner en ville, Kylian Mbappé et Nordi Mukiele auraient donc rejoint en taxi le Stureplan. « Ils avaient réservé le salon privée nommée « salle de ping-pong ». Il n'y avait pas de liste d'invités pour l'événement, mais les joueurs eux-mêmes avaient invité des gens, dont une majorité de femmes. Au total, il y avait 30 personnes dans ce groupe fermé (...) Les deux jours passés en boîte de nuit se sont déroulés dans le secret. Les téléphones portables étaient strictement interdits au club, car les invités devaient mettre leurs téléphones portables dans des enveloppes », explique notre confrère suédois, qui précise que Nordi Mukiele était déjà venu à Stockholm au mois de septembre.

Depuis cette soirée dans le salon ping-pong, ça ne s'invente pas, Kylian Mbappé est parti dans un jet privé vers la Corse où là c'est Corse-Matin qui l'attendait. Et on a donc appris que le joueur de 25 ans avait diné très discrètement dans une auberge et qu'il séjournait à Ajaccio. On sait même que son avion doit décoller ce dimanche vers 17h de Corse pour rejoindre Paris, avec ou sans Kylian Mbappé à son bord. De quoi forcément alimenter les polémiques sur l'absence de la star française avec l'équipe nationale.