Kylian Mbappé en crise, le Real a la solution miracle

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est en crise de confiance avant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Leganès ce samedi soir (18h30). Carlo Ancelotti est toutefois prêt à tout pour relancer la star de l’Equipe de France.

Avant la trêve internationale, Kylian Mbappé avait l’occasion de faire le plein de confiance il y a deux semaines contre Osasuna. Ce fut tout l’inverse car malgré la balade du Real Madrid, vainqueur 4-0 ce jour-là, la star des Bleus n’a pas marqué. Carlo Ancelotti avait pourtant laissé son attaquant de 25 ans sur le terrain pendant 90 minutes, mais cela ne lui a pas suffi pour inscrire le moindre but dans un match où Vinicius a claqué un triplé sans forcer. La crise de confiance que traverse actuellement Kylian Mbappé est sans conteste la plus douloureuse de sa carrière, mais Carlo Ancelotti ne désespère pas de faire retrouver le sourire et de la confiance à l’ex-buteur du PSG.

Real : Ancelotti l’avoue, il n’a rien à apprendre à Mbappé https://t.co/HaV7jUM505 — Foot01.com (@Foot01_com) November 23, 2024

Pour cela, l’expérimenté entraîneur madrilène est prêt à tout, y compris à effectuer quelques changements tactiques. A en croire les informations de Relevo, la dernière idée du coach de 65 ans serait de replacer Kylian Mbappé à son poste préférentiel d’ailier gauche pour le déplacement à Leganès ce dimanche soir. A long terme, cette position restera celle de Vinicius selon le média espagnol. Mais ponctuellement, le coach merengue envisage de faire permuter les deux joueurs et donc de faire jouer Kylian Mbappé à gauche ce dimanche. L’idée est de permettre à la star tricolore de retrouver des repères à un poste qui lui est plus familier, de briller et de se remettre en confiance.

Le Real a toujours confiance en Mbappé

Par la suite, une alternance est envisageable avec Vinicius même si le Brésilien aura toujours la préférence de Carlo Ancelotti pour jouer à ce poste dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Du côté de L’Equipe, qui fait également un focus sur Kylian Mbappé dans son édition du jour, on affirme que l’optimisme règne au sein du Real Madrid. « Son mutisme depuis quatre matches (1 seul but sur les 7 derniers) n'est qu'une question de confiance pour le staff merengue, persuadé que le prochain but de Mbappé le libérera et lui permettra d’enchaîner » écrit le quotidien national dans ses colonnes. Il n’y a donc pas (encore) de quoi paniquer même s’il est grand temps pour Kylian Mbappé de retrouver le chemin des filets.